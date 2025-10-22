Dans une annonce aussi sobre que brutale, Electronic Arts a officialisé la fin de partie pour Les Sims Mobile. Sept ans après son lancement et plus de cinquante mises à jour plus tard, le jeu de simulation de vie s'apprête à être débranché, emportant avec lui les créations et la progression de millions de joueurs.

Une décision qui, si elle n'est pas totalement surprenante, illustre la précarité du modèle "jeu service".

Quel est le calendrier de cette fermeture programmée ?

La fin du jeu se fera en plusieurs étapes, laissant quelques mois aux joueurs pour faire leurs adieux à leurs avatars. Voici le calendrier précis communiqué par EA :

Pourquoi EA abandonne-t-il Les Sims Mobile ?

Si Electronic Arts reste discret sur les raisons officielles, la cause est très probablement économique. Entré en "maintenance légère" depuis plusieurs mois, le jeu n'était sans doute plus assez rentable pour justifier le maintien de ses serveurs. Cette décision s'inscrit aussi dans une stratégie plus globale pour la franchise.





Alors que Les Sims 4 continue de battre des records de fréquentation sur PC et consoles, EA prépare activement l'avenir avec "Project Rene", le nom de code du futur "Les Sims 5". Ce prochain opus majeur est conçu pour être multiplateforme et devrait inclure une expérience mobile native, rendant de fait une application dédiée comme Les Sims Mobile superflue.

Que vont devenir les joueurs et leurs investissements ?

C'est le revers de la médaille du modèle free-to-play. Tout l'argent et le temps investis par les joueurs dans les micro-transactions vont s'évaporer. Pour adoucir la pilule, EA a prévu quelques compensations pour les derniers mois : les achats en jeu sont désactivés et les joueurs bénéficieront d'une énergie illimitée pour profiter une dernière fois de leur contenu.





Cette fermeture est une piqûre de rappel brutale : dans un jeu service, vous n'êtes jamais propriétaire. Vous louez une expérience qui peut disparaître du jour au lendemain, sur simple décision de l'éditeur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le jeu Les Sims Mobile fermera-t-il définitivement ?

Les serveurs du jeu seront définitivement éteints le 20 janvier 2026 à 13h59 UTC. Après cette date, le jeu ne sera plus accessible et toute la progression des joueurs sera perdue.

Puis-je me faire rembourser mes achats effectués dans le jeu ?

Non, EA n'a annoncé aucune procédure de remboursement pour les achats en argent réel effectués par le passé. Cependant, la monnaie virtuelle que vous possédez encore (SimCash, Simflouz) reste utilisable pour acheter des objets en jeu jusqu'à la fermeture des serveurs.

Y aura-t-il un autre jeu Les Sims sur mobile ?

Oui, très probablement. Le futur jeu principal de la franchise, connu sous le nom de code "Project Rene" (souvent appelé "Les Sims 5"), est développé pour être multiplateforme. Il inclura donc une version mobile, qui sera intégrée à l'expérience globale sur PC et consoles, et non plus une application séparée.