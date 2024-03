Réponse courte, pour les plus pressés

VRAI ! Les smartphones sous Android sont plus vulnérables. En effet, ce système d'exploitation étant open source, il est très largement utilisé par de nombreux fabricants de smartphones. De ce fait, il est plus exposé aux attaques en raison de sa fragmentation, c'est-à-dire, la diversité des versions Android disponibles pour un nombre croissant de smartphones aux caractéristiques matérielles très variées à gérer.

Réponse longue, pour les plus curieux

Les smartphones Android et les iPhones utilisent des architectures différentes. Android, étant un système d'exploitation open source, il est plus sujet aux attaques en raison de sa fragmentation. Les fabricants tiers peuvent modifier le code source d'Android pour leurs appareils, ce qui peut introduire des vulnérabilités potentielles. En revanche, iOS est un système d'exploitation propriétaire développé par Apple, ce qui lui permet d'avoir un contrôle beaucoup plus strict sur son écosystème.

L'autre facteur important à considérer est la politique de distribution des applications. Sur Android, les utilisateurs peuvent les télécharger à partir de diverses sources, y compris de boutiques d'applications tiers, ou encore sur des sites internet quelconques (…), ce qui augmente le risque de téléchargement d'applications malveillantes. L'App Store d'Apple quant à elle, a des normes strictes pour l'approbation des applications, ce qui réduit considérablement le risque de téléchargement d'applications infectées. Bien évidemment cela ne veut pas pour autant dire que l'on peut tout installer de l'App Store aveuglément, car il n'est pas exempt de malware (!), mais c'est bien mieux encadré et surveillé que sur Android.

Petit aparté pour Apple, depuis la récente mise en place du DMA (Digital Markets Act) en Europe, il est désormais possible d'installer des applications sans passer par l'App Store ! Est-ce que cela signifie que toutes les précautions prises par Apple pour protéger et sécuriser son écosystème et ses utilisateurs s'écroulent ? Non, car malgré ce changement significatif, la distribution d'applications devra malgré tout recevoir l'approbation des développeurs d'Apple et devra respecter certaines exigences. L'avenir nous dira si ce procédé ne présente pas de risque sécuritaire par rapport à l'utilisation de l'App Store.

Enfin, parlons des mises à jour de sécurité, elles sont essentielles pour protéger les appareils contre les menaces potentielles. Mais encore faut-il les recevoir ! Apple est connu pour fournir régulièrement et rapidement des mises à jour de sécurité pour ses appareils iOS, assurant ainsi une protection contre les dernières vulnérabilités. Il n'en va pas de même pour Google, toujours à cause de cette fameuse fragmentation du marché Android, le processus de mise à jour dépend du bon vouloir des fabricants, et ils sont nombreux, très nombreux ! Certains utilisateurs peuvent ne pas les recevoir rapidement, laissant ainsi leurs appareils vulnérables pendant des semaines, voire plus !

Tous ces aspects montrent qu'un appareil sous iOS reste globalement plus sécurisé qu'Android. Maintenant que cette affirmation est faite, cela ne veut pas dire qu'Android est une passoire. Cela dépendra uniquement de la vigilance de chacun, si toutes les précautions sont prises, un système Android peut être tout aussi sécurisé qu'iOS ! Et vice versa, si vous installez tout et n'importe quoi, et cliquez sur tous les liens sans réfléchir sur votre iPhone, vous ne serez pas à l'abri de tout malware, disons simplement que par défaut Apple vous empêche au maximum de faire des bêtises. Vous l'avez compris, c'est donc à vous de faire attention en permanence.