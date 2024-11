On commence avec le smartphone OnePlus 12R 5G 16 + 256 Go.

Il est doté d'un écran Super Fluid AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K. Grâce à la technologie LTPO avancée, il ajuste dynamiquement le taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz pour une consommation d'énergie optimisée. Profitez d'images ultra-vives avec Dolby Vision HDR, une palette de couleurs 10 bits et la prise en charge de la lecture HDR10+.

Le smartphone est propulsé par le Snapdragon 8 Gen 2 et 16 Go de RAM, avec ray-tracing pour des graphismes de nouvelle génération. La technologie RAM-Vita compresse les applications et optimise les plus fréquemment utilisées, réduisant ainsi la taille de la mémoire pour une stabilité renforcée et une ouverture instantanée des applications.

Pour les photos, l'appareil dispose d'un objectif principal de 50 MP avec stabilisation optique de l'image (OIS), d'un ultra grand-angle de 48 MP et d'un objectif macro de 2 MP pour capturer chaque détail.

Sa batterie de 5 500 mAh supporte une charge SUPERVOOC 100 W, permettant de passer de 1 à 100 % en seulement 26 minutes. Grâce à Battery Health Engine et Charge De-aging, la vitesse de charge est automatiquement régulée pour maintenir des performances optimales de la batterie à long terme.

Le OnePlus 12R 5G 16 + 256 Go en gris ou bleu est en promotion sur Amazon à 499 € au lieu de 699 €, son prix officiel.



On passe ensuite aux écouteurs Bluetooth Sony Linkbuds Open.

Ils se distinguent par leurs haut-parleurs en forme d'anneau, offrant une écoute immersive tout en vous permettant de rester connecté à votre environnement.

Leur conception légère et ergonomique, dotée d'un stabilisateur à coussin d'air, garantit un confort optimal même pendant des sessions prolongées ou des activités sportives.

Équipés d'un haut-parleur annulaire de 11 mm, les écouteurs offrent un son riche et équilibré. Le moteur DSEE de Sony restaure les fréquences perdues lors de la compression, assurant ainsi une restitution sonore optimale pour chaque morceau.

Grâce à la fonction "Wide Area Tap", vous pouvez contrôler votre musique et les paramètres des écouteurs d'un simple toucher près de votre oreille. La commande vocale Sony est également prise en charge, vous permettant de gérer votre musique en gardant les mains libres. L’application Sony Sound Connect vous permet d'accéder à des fonctions supplémentaires et de personnaliser l'égaliseur pour un son unique.

Les LinkBuds Open offrent jusqu'à 22 heures d'autonomie totale (8 heures avec les écouteurs et 14 heures supplémentaires grâce à l'étui). La recharge rapide permet de bénéficier de 1 heure d'écoute après seulement 3 minutes de charge.

Les écouteurs Sony Linkbuds Open sont en promotion en noir à 149,99 € au lieu de 199,99 € (prix officiel), soit une remise de 25 % chez Boulanger. Ils sont également disponibles au même prix en blanc.



Enfin, on termine avec la montre connectée Amazfit Balance 46mm.

Son cadre métallique ultra-léger est associé à un grand écran AMOLED de 1,5 pouce offrant une résolution exceptionnelle de 480 x 480 pixels, protégé par un verre antireflet pour une visibilité optimale.

Prenez le contrôle total de la montre grâce à Zepp Flow, alimenté par la technologie GPT-4.0 d'OpenAI, qui vous permet d'ajuster les paramètres de la montre et d'envoyer des réponses vocales directement à des applications Android telles que WhatsApp.

Avec l'intégration de la technologie NFC et un partenariat avec Mastercard, Zepp Pay vous permet d’associer jusqu'à huit cartes bancaires et d'effectuer des paiements sécurisés directement depuis votre montre, protégés par un mot de passe.

Suivez vos trajets à pied, à vélo ou en courant avec une précision exceptionnelle. Compatible avec six systèmes satellitaires, le GPS garantit une connexion rapide, même dans des environnements complexes. De plus, des cartes téléchargeables gratuites vous aident à explorer facilement votre environnement.

Grâce aux plans d'entraînement générés par l'IA, adaptés à vos objectifs, vous pouvez vous exercer de manière optimale tout en équilibrant activité et récupération.

Recevez un score quotidien de préparation, mis à jour en temps réel, qui évalue votre état mental et physique. Vous bénéficierez également de conseils pratiques pour savoir quand privilégier le repos ou l'exercice.

Enfin, la montre offre une autonomie pouvant atteindre deux semaines sur une seule charge.

Retrouvez l'Amazfit Balance en promotion à 190,56 € en noir ou à 169,82 € en gris sur Amazon. Pour rappel, le prix officiel de la montre s'élève à 249,90 €.



