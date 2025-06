On commence avec le Xiaomi 15 - 512 Go.

Son écran AMOLED LTPO de 6,36 pouces propose une résolution de 2670 x 1200 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 3200 nits.



Sous le capot, le Xiaomi 15 est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm, offrant des performances accrues et une efficacité énergétique améliorée par rapport à la génération précédente. Il est accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5X et d'un stockage UFS 4.0 de 512 Go.

Le partenariat avec Leica se traduit par un système de triple caméra arrière, comprenant un capteur principal de 50 MP (1/1,31", f/1,62) avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 50 MP (f/2,2) et un téléobjectif de 50 MP (f/2,0) avec zoom optique 3x et OIS.

La caméra frontale de 32 Mpx (f/2,0) permet des selfies de haute qualité. Le Xiaomi 15 prend en charge l'enregistrement vidéo jusqu'en 8K à 30 images par seconde, avec des fonctionnalités telles que le ralenti et le mode Dolby Vision.

La batterie de 5400 mAh assure une autonomie prolongée, soutenue par la technologie de batterie en carbone-silicium. Le smartphone prend en charge la charge rapide filaire de 90 W et la charge sans fil de 50 W.

Le Xiaomi 15 fonctionne sous HyperOS 2.0, basé sur Android 15, offrant une interface utilisateur fluide et des fonctionnalités avancées. Il est compatible avec la 5G, le WiFi 7, le Bluetooth 6.0 et dispose d'une certification IP68.

Vous pouvez retrouver le Xiaomi 15 - 512 Go en noir à 720 € sur la Fnac, et il est également possible de l'obtenir en vert ou en blanc à 702 € grâce aux 100 € offerts pour la reprise d'un smartphone valorisé sur la Fnac.

Le site officiel propose aussi une remise de 20 € pour les nouveaux clients sur ce modèle (prix de base 1 103 €).



