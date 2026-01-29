Snap (Snapchat) franchit une étape importante avec la création de Specs, une filiale entièrement dédiée à ses ambitieuses lunettes de réalité augmentée. Cette nouvelle structure a pour but d'apporter à Snap " une plus grande concentration et un meilleur alignement stratégique " en vue du lancement grand public des Specs prévu pour cette année.

Une séparation stratégique pour Snap

En isolant son activité de hardware AR, Snap espère séduire des investisseurs qui pourraient être réticents à s'engager dans l'écosystème global de Snapchat.

Cette scission permet une valorisation plus claire de l'entreprise et l'établissement d'une marque distincte, essentielle pour rivaliser avec des acteurs tels que Meta, qui investit massivement dans ses Reality Labs.

Snap a déjà ouvert près d'une centaine de postes pour la nouvelle entité à travers le monde.

L'IA omniprésente avec les lunettes Specs

" Les ordinateurs et les smartphones semblent conçus pour capter notre attention, nous couper du monde réel et nous isoler de nos relations en personne. Les Specs font l’inverse ", argumente l'équipe Snap. " Elles vous gardent présents dans l’instant et vous rapprochent de vos amis, de votre famille et de vos collègues grâce à des expériences partagées. "

Le cœur du système repose sur l'intelligence artificielle. Les Specs embarqueront un Intelligence System capable de comprendre le contexte de l'utilisateur pour l'assister de manière proactive.

Cette vision est renforcée par un partenariat de 400 millions de dollars avec Perplexity. Le moteur de réponse IA de Perplexity sera directement intégré à Snapchat, ce qui devrait également profiter aux Specs.