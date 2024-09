Le mois d'octobre approche et avec lui les annonces attendues des nouvelles générations de processeurs mobiles côté Android. MediaTek pourrait ouvrir la marche avec sa puce Dimensity 9400 tandis que Qualcomm prépare pour la fin du mois un événement Snapdragon Summit qui dévoilera le SoC Snapdragon 8 Gen 4 peut-être renommé en Snapdragon 8 Elite pour coller à la nomenclature des processeurs pour PC portables utilisant les mêmes coeurs Oryon.

Destinées aux smartphones haut de gammes, les deux puces seront gravées pour la première fois en 3 nm en passant par la technique de gravure optimisée N3E du fondeur TSMC, tout en proposant des fonctionnalités renforcées en matière d'intelligence artificielle en plus de faire progresser les performances générales.

Des processeurs plus puissants mais aussi plus chers

Ces innovations auront un coût significatif dont les estimations se précisent peu à peu. Le leaker chinois Digital Chat Station indique que les deux puces devraient connaître une inflation de prix de l'ordre de 20%.

Il anticipe un tarif pour le Snapdragon 8 Gen 4 / Snapdragon 8 Elite de 190 dollars et pour le Dimensity 9400 de 155 dollars environ. L'estimation va dans le sens d'autres analystes et leakers : Ming-Chi Kuo évalue la hausse de tarif à une fourchette de 25 à 30% et Ice Universe évoquait également une hausse de 20% pour la puce de Qualcomm.

Plus encore peut-être que l'an dernier, qui avait déjà connu une hausse sensible des prix des puces, les fabricants de smartphones devront faire des arbitrages, entre proposer les nouvelles puces sur des smartphones encore plus chers ou bien rester sur la génération précédente de processeur pour contenir les coûts.

Des smartphones premium toujours plus onéreux

Avec des smartphones premium dejà sensiblement au-dessus des 1000 €, souvent déjà vers les 1200 €, sans parler des pliants qui grimpent bien au-delà, on pourrait se rapprocher lentement mais sûrement des tarifs de 1500 € pour les smartphones de référence des marques, sans même aller jusqu'aux configurations les plus dodues.

Il reste à voir si l'introduction des coeurs Oryon dans le Snapdragon 8 Gen 4 et ARM Cortex-X925 pour le Dimensity 9400 ainsi que les évolutions internes pour embrasser l'IA générative seront suffisants pour justifier une telle hausse de prix en dehors de la glorification de la fiche technique.