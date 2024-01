Commençons par le casque gaming sans fil Roccat Syn Pro Air.

Il offre un audio 3D et des transducteurs de 50 mm Turtle Beach Nanoclear qui permettent d'entendre dans toutes les directions et également au-dessus et en-dessous de vous, pour une meilleure immersion. Activez le Superhuman Hearing pour amplifier certains sons comme les bruits de pas ou de rechargement d'arme.

Léger et conçu avec des matériaux robustes, le casque garantit un grand confort avec ses coussinets avec mousse à mémoire de forme ProSpecs compatibles avec le port de lunettes, son arceau adaptable et son tissu respirant.

Des commandes audio sont situées sur l'oreillette et le microphone TruSpeak est amovible et pivotable.

Sa batterie permet 24 heures d'autonomie et la charge rapide via USB-C vous offre 5 heures d'autonomie pour 15 minutes de recharge.

Le Syn Pro Air embarque un rétro éclairage à 16,8 millions de couleurs compatible avec les appareils AIMO.

Le casque gaming sans fil Roccat Syn Pro Air est en solde à 69,99 € au lieu de 135,99 €, soit une remise de 49% sur la Fnac. La livraison est gratuite.



