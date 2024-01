Commençons par l'iPhone 15 128 Go.

Il est doté d'un écran AMOLED 60Hz de 6,1 pouces et de la fonction Dynamic Island qui fait remonter vos alertes et Activités en direct. On peut compter sur 6 Go de RAM et 128 Go de ROM.

Avec son design résistant en aluminium et verre teinté dans la masse et sa face avant Ceramic Shield ultra-robuste, l'iPhone résiste aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière.

L’appareil photo principal de 48 MP prend des photos en super haute résolution et un téléobjectif 2x de qualité optique assure un cadrage parfait des gros plans.

Il est équipé d'une puce A16 Bionic ultra-rapide et économe en énergie et d'un nouveau connecteur USB-C qui vous permet d’utiliser le même câble pour charger tous vos appareils Apple.

L'iPhone 15 128 Go est en promotion à 762,99 € au lieu de 959,99 €, soit 20% de remise sur Rakuten. La livraison est gratuite.

Passons maintenant au PC portable gamer Skillkorp P15R3060 by ASUS.

Il est doté d'un écran Full HD 15,6 pouces 144Hz avec cadre ultra-fin.

Il embarque un processeur Intel Core i7 12650H 10 cœurs avec une fréquence allant jusqu'à 4,7 GHz, ainsi qu'une carte graphique GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire GDDR6 et une puissance graphique de 1452MHz à 105W.

On trouve une RAM DDR5 de 16 Go et un stockage SSD NVMe de 512 Go.

Le PC intègre également le Dolby Atmos et la suppression de bruit par IA ainsi qu'un système de refroidissement optimisé.

Il prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1.

Le PC portable gamer Skillkorp P15R3060 by ASUS est disponible reconditionné en parfait état au prix de 829 € au lieu de 1 499,99 €, soit une remise de 44% sur Rakuten. Livraison de France à 4,99 €.





Enchaînons avec le PC bureau gamer MSI PRO DP180 - 13TC-011EU.

Il embarque un processeur Intel CoreTM i5-13400F avec une fréquence jusqu’à 4,60 GHz et 9,5 Mo de cache ainsi qu'une carte graphique GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 8G OC avec 8 Go de mémoire GDDR6.

On trouve une RAM DDR4 de 16 Go (2x 8 Go) ainsi qu'un SSD M.2 Pcie de 512 Go (auto switch). Le PC permet d'accueillir un HDD/SSD 2,5” et un HDD 3,5” et intègre aussi un lecteur de carte pour Micro SD et SD.

Le PC prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. et est équipé d'un système à ventilateurs efficace.

Le PC bureau gamer MSI PRO DP180 - 13TC-011EU est proposé en ce moment à 999,99 € au lieu de 1 399,99 €, soit une remise de 29% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 2,99 €.





Continuons avec la friteuse sans huile Ninja Foodi Max DualZone 9,5L AF400EU.

Elle permet de cuisiner jusqu’à 75% plus rapidement qu’avec les fours à chaleur tournante et offre une large capacité de 9,5 L et un panneau de commande numérique avec minuterie intégrée.

Grâce à la technologie DualZone et aux 2 tiroirs de cuisson indépendants, vous pouvez choisir des modes, des durées et des températures différents dans les deux tiroirs. Chaque tiroir peut contenir un poulet de 2 kg ou jusqu'à 1,4 kg de frites : vous pouvez donc cuisiner un plat et son accompagnement dans le même appareil.

6 modes de cuisson sont disponibles : frire sans huile, Max Crisp (pour faire croustiller les aliments surgelés), cuire au four, rôtir, réchauffer et déshydrater.

La fonction SYNC vous permet de cuisiner des aliments différents dans chaque tiroir tout en synchronisant les fins de cuisson, et la fonction MATCH sert à doubler la quantité de votre plat, avec le même programme et le même temps de cuisson dans les deux tiroirs.

La friteuse sans huile Ninja Foodi Max DualZone 9,5L AF400EU est en réduction à 199 € au lieu de 248,80 €, soit 20% de remise sur Boulanger. La livraison est offerte.





Enfin, terminons avec la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ 64Go.

Elle est dotée d'un écran LCD 11 pouces d'une résolution de 1920 x 1200 pixels et d'un capteur photo 8 MP.

La tablette embarque un processeur Qualcomm SM6375 8 cœurs jusqu'à 1,7 GHz et 4 Go de RAM.

64 Go de ROM extensible jusqu'à 1 To via Micro SD sont également disponibles.

On peut compter sur une batterie de 7040 mAh et 4 haut-parleurs sont intégrés.

La Galaxy Tab A9+ prend en charge le WiFi 5 et le Bluetooth 5.3.

La Samsung Galaxy Tab A9+ 64Go est en solde à 199 € au lieu de 259 €, soit une remise de 23% sur Boulanger. La livraison est gratuite.







À decouvrir également sur GNT :