Moniteur de qualité de l'air Amazon Smart Air Quality Monitor (Nouvelle génération)
Il vous permet de comprendre facilement la composition de l’air à l’intérieur de votre maison et surveille cinq paramètres essentiels : particules fines (PM2,5), composés organiques volatils (COV), monoxyde de carbone (CO), humidité et température. L'appareil vous informe ensuite en temps réel grâce à un voyant LED ou via l’application Alexa.
Vous pouvez recevoir des notifications sur votre téléphone ou des annonces sur vos appareils Echo si la qualité de l’air se dégrade. Grâce aux routines Alexa, vos purificateurs, ventilateurs ou déshumidificateurs peuvent même se déclencher automatiquement lorsque l’air devient mauvais.
Retrouvez l'Amazon Smart Air Quality Monitor à 39,99 € au lieu de 79,99 €, soit une remise de 50 % en ce moment.
À retrouver également :
- Pack souris gaming filaire Logitech G502 HERO + Tapis de souris Logitech G240 à 38,99 € (prix officiel souris 89,99 €) (capteur optique HERO 25K, éclairage LIGHTSYNC RVB personnalisable, profils de jeu personnalisés, de 200 à 25 600 DPI, poids repositionnables)
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 292,75 € (8 cœurs, 16 threads, jusqu'à 5 GHz, socket AM5, sans ventilateur)
- Kit Ring Alarm S + Ring caméra intérieure à 119,99 € soit -58% (avec base, pavé numérique, capteur de contact, détecteur de mouvements, amplificateur de portée et caméra de surveillance WiFi intérieure)
- Sonnette vidéo sans fil Ring à 39,99 € soit -60% (vidéo HD, plan moyen, vision nocturne couleur, zones de confidentialité, messages pré-enregistrés...)
- Étui de transport Muvit pour Nintendo Switch OLED et Lite à 1,99 € (avec rangement pour 10 cartouches)
- Pompe à air Xiaomi Mijia 2 à 25,79 € avec le code FRPS04 (pression jusqu'à 150 psi, mode trottinette électrique, pression prédéfinie, arrêt automatique, affichage en temps réel...)
- Microphones DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Boîtier de recharge) à 99 € soit -17% (2 niveaux d’annulation du bruit, portée max 400 m, jusqu’à 48h d’autonomie, limite automatique pour réduire le volume...)
- Pack tablette Microsoft Surface Pro Copilot+ + Clavier Surface Pro à 799,99 € soit -30% (12" LCD 2196 x 1464, Snapdragon X Plus 8 cœurs, RAM 16 Go, SSD 256 Go, WiFi 7, Bluetooth 5.4, Windows 11 Home, pied multiposition inclinable)
- Bose Ultra Open Earbuds - Édition Limitée Sunset Irridescent à 199,99 € soit -43% (conception ouverte, jointure flexible, jusqu'à 48h d'autonomie, fonction de contrôle automatique du volume, IPX4, Bluetooth 5.3)
- TV LG QNED MiniLED 86QNED91T 4K 2024 - 86'' à 1 399 €
- Yakuza Kiwami - Switch 2 en précommande à 30,90 €
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 - Switch à 51,99 €
- Caméra de surveillance intérieure Blink Mini 2 - Noir ou blanc à 16,99 € soit -51% (vidéo nocturne HD en couleur, projecteur intégré, système audio bidirectionnel, détection de mouvements...)
Et n'oubliez pas non plus pour terminer notre top 3 des promos d'aujourd'hui (tapis de marche inclinable Akluer, Kindle Colorsoft et pack caméra Blink Outdoor 4 + sonnette vidéo Blink), l'opération spéciale petit électroménager Cdiscount ou encore les promos sur la manette Amazon Luna et les packs Fire TV !