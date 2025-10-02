Moniteur de qualité de l'air Amazon Smart Air Quality Monitor (Nouvelle génération)

Il vous permet de comprendre facilement la composition de l’air à l’intérieur de votre maison et surveille cinq paramètres essentiels : particules fines (PM2,5), composés organiques volatils (COV), monoxyde de carbone (CO), humidité et température. L'appareil vous informe ensuite en temps réel grâce à un voyant LED ou via l’application Alexa.

Vous pouvez recevoir des notifications sur votre téléphone ou des annonces sur vos appareils Echo si la qualité de l’air se dégrade. Grâce aux routines Alexa, vos purificateurs, ventilateurs ou déshumidificateurs peuvent même se déclencher automatiquement lorsque l’air devient mauvais.

Retrouvez l'Amazon Smart Air Quality Monitor à 39,99 € au lieu de 79,99 €, soit une remise de 50 % en ce moment.



