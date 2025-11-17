Concord est officiellement le "jeu zombie" de 2024. Retiré de la vente en quelques semaines après son lancement catastrophique en août, le jeu de Firewalk Studios (studio lui-même fermé en octobre) était mort et enterré.

C'était sans compter sur une équipe de fans qui, après des mois de travail, a réussi à le ressusciter sur des serveurs privés. Mais Sony vient de débrancher la prise, une seconde fois.

En quoi consistait ce projet de "résurrection" ?

Une équipe de développeurs bénévoles, organisée sur un Discord (Concord Delta), a passé des mois à faire de la rétro-ingénierie sur le jeu. Ils ont annoncé récemment avoir réussi l'impossible : faire fonctionner les menus, la sélection de personnages et même le matchmaking pour un match complet sur leurs propres serveurs.

Le projet était encore bogué, mais "jouable".

L'équipe prenait d'ailleurs des précautions, n'acceptant que les joueurs possédant légalement les fichiers du jeu (achetés avant le retrait) et interdisant tout partage de fichiers protégés par copyright.

Comment Sony a-t-il réagi à cette initiative ?

Mal. Très mal. Sony n'a visiblement aucune intention de laisser cet échec commercial lui survivre. La firme a dégainé l'artillerie légale via son partenaire habituel, MarkScan, une société spécialisée dans la protection des actifs numériques.

Des avis de violation de copyright (DMCA) ont commencé à pleuvoir sur les vidéos YouTube et les clips sur les réseaux sociaux montrant le jeu en action sur les serveurs privés.

Le projet des fans est-il définitivement mort ?

C'est en tout cas ce que Sony semble souhaiter. Bien qu'aucune action légale directe n'ait (pour l'instant) visé le code ou l'équipe de développeurs elle-même, la menace est claire.

L'un des développeurs du projet a annoncé sur Discord : "En raison d'une action légale inquiétante, nous avons décidé de suspendre les invitations pour le moment." La pression a fonctionné.

L'équipe, qui se voulait la plus légale possible, est maintenant sur la sellette, et la résurrection de Concord est déjà en pause forcée.

Pourquoi cette affaire dépasse-t-elle Concord ?

Cet acharnement de Sony sur un jeu "mort" soulève des questions cruciales sur la préservation du jeu vidéo. Si un éditeur ferme les serveurs, le jeu doit-il disparaître à jamais ? Le cas de Concord a même été cité au Parlement britannique lors d'un débat sur la protection des consommateurs et la préservation des jeux.

Le fait que Sony ait remboursé tous les acheteurs était un bon point, mais son refus de laisser vivre une initiative de fans (qui ne lui coûtait rien) est un signal inquiétant pour l'industrie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-il arrivé à Concord, le jeu original ?

Concord, un jeu de tir live-service de Sony, a connu un lancement désastreux en août 2024. Avec des ventes estimées à moins de 25 000 copies, il a été retiré de la vente deux semaines après sa sortie. Le studio développeur, Firewalk Studios, a été fermé par Sony en octobre 2024.

Qui est MarkScan ?

MarkScan est une entreprise tierce de "protection des actifs numériques". C'est une société que Sony utilise fréquemment pour surveiller Internet et envoyer des notifications DMCA (avis de violation de copyright) pour faire retirer des contenus (vidéos, mods, etc.) qui enfreignent ses droits d'auteur.

Les fans enfreignaient-ils la loi ?

C'est une zone grise. L'équipe de "Concord Delta" tentait de rester légale en n'hébergeant pas de fichiers du jeu et en n'acceptant que les joueurs qui possédaient déjà une copie légitime. Cependant, la rétro-ingénierie des serveurs et l'utilisation des actifs du jeu sans permission violent les conditions d'utilisation et les droits d'auteur de Sony.