L'échec historique de Concord a laissé des traces profondes chez PlayStation. Le jeu, arrêté seulement deux semaines après son lancement, a coûté une fortune à Sony. En réaction, Hermen Hulst, le patron des studios, a pris la parole pour expliquer comment ce désastre allait redéfinir la stratégie de l'entreprise : plus de supervision, des tests plus fréquents et une nouvelle approche du risque.

Pourquoi l'échec de Concord a-t-il été si brutal ?

Le fiasco de Concord n'a pas été un échec discret et bon marché. Loin de là. Les analystes estiment que Sony a dépensé environ 250 millions de dollars pour ce jeu de tir live-service, dont le développement a duré huit ans.

Le verdict des joueurs a été si sévère que Sony a pris une décision radicale : débrancher les serveurs et fermer le studio développeur, Firewalk Studios, à peine deux semaines après la sortie. Un désastre industriel qui contraste violemment avec le succès critique et commercial d'Astro Bot, un jeu solo sorti la même année.

Quelle est la nouvelle stratégie de Sony ?

La leçon a été retenue, et elle va redessiner la manière dont PlayStation supervise ses projets. "Nous avons depuis mis en place des tests beaucoup plus rigoureux et plus fréquents", a déclaré Hermen Hulst au Financial Times. L'objectif est clair : "Lorsque nous échouons, nous devons le faire tôt et à moindre coût."

Cette nouvelle doctrine se traduira par une surveillance accrue des studios internes, une meilleure communication entre les équipes pour éviter les projets redondants, et une plus grande importance accordée aux tests de groupe tout au long du développement pour repérer les problèmes avant qu'il ne soit trop tard.

Est-ce la fin des jeux live-service chez PlayStation ?

Malgré ce revers cuisant, n'attendez pas de Sony un abandon total des jeux live-service. Hermen Hulst a réaffirmé que l'entreprise continuait d'investir dans ce domaine, car l'important est d'offrir "une diversité d'expériences et de communautés".

Cependant, la prudence est de mise. Le prochain grand titre du genre, Marathon de Bungie, suscite déjà des inquiétudes en raison de ses retards et des départs au sein du studio. La nouvelle stratégie de Sony sera mise à l'épreuve avec ce projet, qui doit prouver que les leçons de l'affaire Concord ont bien été apprises.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Concord ?

Concord était un jeu de tir multijoueur en 5 contre 5 de type "hero shooter", développé par Firewalk Studios pour Sony. Il a été lancé en 2024 et retiré de la vente deux semaines plus tard en raison d'un accueil extrêmement négatif et d'un très faible nombre de joueurs.

Combien a coûté le développement de Concord ?

Il n'y a pas de chiffre officiel, mais les analystes de l'industrie estiment le budget de développement et de marketing de Concord à environ 250 millions de dollars, ce qui en fait l'un des échecs commerciaux les plus coûteux de l'histoire récente du jeu vidéo.

Quels sont les prochains grands jeux de Sony ?

Outre Marathon, PlayStation a plusieurs grosses productions en préparation, notamment Ghost of Yōtei (la suite de Ghost of Tsushima), Marvel's Wolverine par Insomniac Games, et un nouveau projet par Naughty Dog, le studio derrière The Last of Us.