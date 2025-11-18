L'ouverture de Sony au marché PC, entamée en 2020 avec des portages de succès comme God of War ou Spider-Man, pourrait-elle déjà toucher à sa fin ? C'est la bombe lâchée par Jez Corden, journaliste réputé de Windows Central, lors du podcast Xbox Two.

Selon lui, Sony serait en train de "se retirer du PC" pour ses grandes exclusivités solo.

Pourquoi Sony ferait-il machine arrière ?

La raison avancée est purement commerciale. Selon Corden, qui cite une "source très fiable", les portages PC ne se vendraient tout simplement pas assez bien. L'impact commercial serait jugé trop limité pour justifier l'effort.

just want to add that these were very vague rumors and just podcast discussions and speculations, not a serious report or leak!



it's my personal opinion that it would be good for sony to do day and date speaking purely mathematically, but a few people saw me say that and told… — Jez (@JezCorden) November 15, 2025

La cause ? Une sortie trop tardive, des mois voire des années après la sortie initiale sur PlayStation. Cette stratégie de décalage, contrairement à Microsoft qui mise sur la sortie simultanée, n'aurait pas réussi à convaincre massivement les joueurs PC. Un rapport de 2024 indiquait que les portages ne représentaient que 3,4% des revenus du PlayStation Store.

Quelle serait la nouvelle stratégie de PlayStation ?

Si la rumeur se confirmait, Sony adopterait une politique plus sélective, très proche de celle de Nintendo. Les grandes aventures narratives solo, qui font l'ADN de la marque (comme le futur Ghost of Yotei), resteraient des exclusivités totales ou à très long terme sur la console PS5.

En revanche, les jeux-services (live-service) continueraient de sortir simultanément sur PS5 et PC, afin de maximiser la base de joueurs et les revenus récurrents.

Faut-il vraiment croire à cette rumeur ?

C'est là que l'affaire se complique. Face à l'ampleur prise par ses déclarations, Jez Corden a dû rapidement rétropédaler.

Sur le réseau social X, il a précisé qu'il ne s'agissait que de " rumeurs très vagues ", de " simples discussions et spéculations de podcast", et non d'un " rapport sérieux ou d'une fuite ". Il a même ajouté qu'il ne couvrait pas l'actualité Sony et ne devrait pas être utilisé comme source fiable sur ce sujet. Cette marche arrière laisse les joueurs dans le flou.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les jeux-services de Sony sortiront-ils toujours sur PC ?

Oui, selon la rumeur (qui est à prendre avec des pincettes), les jeux-services (live-service) ne seraient pas concernés par ce retrait et continueraient de sortir simultanément sur PS5 et PC.

Pourquoi les ventes PC seraient-elles décevantes ?

La principale raison avancée est le décalage trop important entre la sortie console (PS5) et la sortie PC, qui interviendrait trop tard pour maximiser les ventes.

Jez Corden a-t-il confirmé l'information ?

Non. Au contraire, il a publié un démenti sur X (Twitter) en expliquant qu'il s'agissait de spéculations et non d'un rapport ou d'une fuite confirmée.