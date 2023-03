Les performances de la console de salon PS5 de Sony viennent en bonne partie de sa plateforme matérielle fournie par AMD. Le groupe a conçu un système dédié avec un CPU doté de coeurs Zen 2 et une partie GPU RDNA 2 associée à de la mémoire GDDR6 qui apporte la puissance de calcul nécessaire pour les jeux next-gen.

Si les débuts de la Playstation 5 ont été compliqués par les problèmes de pénurie de composants, de logistique en situation pandémique et par le parasitisme des scalpers, la situation s'est grandement normalisée depuis avec la mise en place de nouvelles lignes de production.

Les consoles pour compenser les ventes de PC déclinantes

Désormais, la pénurie de PS5 appartient au passé, ce qui permet à Sony d'en écouler de larges volumes...et à AMD de diffuser ses puces. Et l'alliance fonctionne si bien que Sony est devenu en 2022 le plus gros client d'AMD, générant 20% de ses revenus.

En comptant aussi l'apport des consoles XBox Series X et S également équipées de puces AMD, l'activité gaming est devenue majoritaire pour AMD et constitue sa principale source de revenus.

Sony a annoncé en début d'année avoir écoulé 30 millions de consoles PS5 tandis que Microsoft a vendu plus de 20 millions de consoles XBox de dernière génération, et cela fait donc autant de CPU et GPU AMD embarqués dans les consoles.

L'activité Datacenter n'a pas dit son dernier mot

Cela permet également de compenser largement la baisse des ventes de processeurs et de cartes graphiques dans les PC (de bureau et portables), le secteur connaissant une époque post-pandémie compliquée.

Le site Tom's Hardware note tout de même que cette dynamique très positive devrait se tasser cette année alors que les consoles arrivent dans leur troisième année de commercialisation qui constitue un point d'inflexion et un temps de renégociation des contrats de fourniture des composants.

AMD a toutefois une autre carte dans sa manche : ses processeurs Epyc pour serveurs, récemment mis à jour pour adopter les coeurs Zen 4 avec la série Genoa devraient continuer de gagner des parts de marché face au leader Intel et faire de l'activité Datacenter le principal moteur de croissance du groupe.