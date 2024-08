La console PlayStation 5 a connu un démarrage mouvementé avec la pandémie, la pénurie de composants électroniques et la pression des scalpers qui l'ont rendue assez difficile à obtenir.

Tout est rentré dans l'ordre depuis et la console de salon est désormais facilement disponible. Ses ventes ont soutenues par les lancements de jeu et une évolution mineure avec la PS5 Slim qui l'a affinée tout en améliorant son efficacité mais sans modifier ses performances.

Après plusieurs années de bons et loyaux services, l'heure d'une mise à jour plus significative approche et elle devrait se concrétiser sous la forme d'une console PS5 Pro dont diverses rumeurs ont tenté de cerner les caractéristiques ces derniers trimestres.

Une configuration matérielle renforcée et du PSSR

On lui prédit un nouvel APU custom fourni par AMD qui conserverait une partie CPU Zen 2 mais avec un GPU renforcé passant à RDNA 3.5 qui fournira des capacités supplémentaires.

Le coeur de la nouveauté de la nouvelle console viendra de ses capacités d'upscaling 4K avec une technique PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) boostée à l'IA qui donnera l'impression d'offrir des performances doublées par rapport à la PS5.

Le leaker billbil-kun apporte sa pierre à l'édifice dans un article sur Dealabs en affirmant que la dénomination de la nouvelle console de Sony sera bien " PS5 Pro " et que son lancement se jouera durant la première quinzaine de septembre 2024, c'est à dire dans quelques jours maintenant.

Un design extérieur légèrement revu

Sans s'étendre sur la configuration interne, il évoque tout de même le design de la coque de la PS5 en indiquant avoir pu observer un visuel du carton d'emballage. A défaut de pouvoir le diffuser, un croquis montre une PS5 Pro au style très proche de la PS5 Slim mais un peu plus épaisse et avec trois bandes latérales noires au lieu d'une.

Croquis de la console PS5 Pro (source : Dealabs)

La coque conservera son coloris blanc et elle présentera en face avant deux ports USB-C en plus du bouton d'alimentation. Le visuel montrait une PS5 Pro sans lecteur de disque optique et il reste à voir si la console sera proposée avec ou sans lecteur de disque (et possibilité d'en rajouter un ultérieurement).

En revanche, il ne faudra pas espérer de changements concernant la manette de jeu. Ce sera en effet toujours la manette DualSense, également en coloris blanc. Plus que quelques jours / semaines à attendre avant d'obtenir confirmation de tout ceci...