C'était attendu. Pas encore l'arrivée de la 5G dans les offres Sosh… mais la hausse de prix. La marque d'Orange commence à prévenir ses abonnés d'une augmentation de 1 € par mois qui prendra effet à partir du mois d'avril prochain.

Le tarif à la hausse touchera aussi bien les abonnés à un forfait mobile que les abonnés à une offre Internet. Sur Twitter, des abonnés ayant reçu la missive font évidemment part de leur mécontentement, malgré les explications fournies.

" Nous faisons face actuellement à une augmentation importante de nos coûts d'exploitation, en particulier de l'énergie qui alimente nos réseaux mobile et internet. Nous avons cependant décidé de ne pas répercuter la totalité de cette hausse sur nos clients et de limiter à 1 € TTC, par mois, l'augmentation du prix de votre abonnement. "

Dans le respect de la législation

L'annonce est dans les clous. En vertu de la législation, les abonnés concernés par une hausse de prix doivent être prévenus au moins un mois avant son application. Ils ont par ailleurs la possibilité de changer d'offre ou de résilier sans frais jusque dans un délai de quatre mois après avoir été prévenus.

Ce sont des éléments qui sont rappelés par Sosh. Par ailleurs, rappelons que des abonnés Orange n'y couperont pas également. La réception de quelques emails est donc à surveiller.

À prévoir pour Orange

Orange doit augmenter de 1 € par mois ses forfaits dans le mobile et pour ses clients fibre optique dans le fixe. Les clients ADSL d'Orange et les clients Orange avec une offre Open associant Internet fixe et forfait mobile seront concernés par une hausse de 2 € par mois.

La hausse des tarifs pour Orange doit par contre épargner les clients d'une offre mobile avec engagement de 24 mois et smartphone, les forfaits de la gamme Let's Go et l'offre sociale internet Coup de Pouce.

Pour des raisons similaires à celles mentionnées par Sosh, une inflation - à divers degrés - touche aussi les offres de Bouygues Telecom, SFR et sa marque RED by SFR. Free marque sa différence et joue l'exception en n'augmentant pas ses prix, même si l'option Booster (1 Go) avec le forfait mobile à 2 € de Free Mobile est devenue plus chère.