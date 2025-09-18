On commence avec la souris gaming sans fil Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE.
Équipée du capteur HERO 2, elle propose un suivi à plus de 888 IPS et une sensibilité allant jusqu’à 44 000 DPI. Grâce à son étalonnage avancé, elle garantit une précision extrême, sans lissage, accélération ni filtrage.
Les switchs hybrides optiques-mécaniques LIGHTFORCE combinent un actionnement optique ultra-rapide avec une latence minimale et des clics nets et tactiles, pour une fiabilité professionnelle.
Avec la technologie LIGHTSPEED, bénéficiez d’une connexion rapide et ultra-fiable. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez augmenter votre taux de transmission de 1 kHz à 8 kHz grâce au récepteur PRO LIGHTSPEED (vendu séparément).
La souris assure également une autonomie de 88 heures et une recharge rapide en USB-C, et intègre des patins en PTFE pour une glisse fluide et durable.
Retrouvez la Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE en noir, blanc ou rouge à 85,49 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 129,99 €).
À retrouver également :
- Clavier gaming mécanique filaire Logitech G413 TKL SE - Noir à 39,99 € soit -13% (et prix officiel 79,99 €) (switches mécaniques tactiles, mémorisation de 6 frappes de touche avec anti-ghosting, touches PBT...)
- Pack SSD externe Samsung T7 4 To + étui à 269,99 € avec le code STORAGE10
- PC portable gaming ASUS TUF A17 à 849,99 € soit -29% + -10% avec le code 10PRCENT pour les nouveaux clients Cdiscount (17,3" IPS FHD 144Hz, Ryzen 7 7435HS 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, RTX 4060 8 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, WiFi 6, Bluetooth 5.3)
- Volant Thrustmaster Ferrari 488 GT3 Add-On à 194,99 € soit -22% (Amazon Italie) (11 boutons d'action, D-pad, 2 encodeurs rotatifs, 2 encodeurs de pouce, palettes à capteurs magnétiques et position personnalisable...)
- Chargeur rapide UGREEN Nexode Travel 65W 3 ports à 25,99 € avec le code DL10335
- Console portable Trimui Smart Pro - Gris ou noir, sans jeux à 46,39 € avec le code FRFS06
- Clients RED by SFR : Google Pixel 9a 128 Go Noir à 429 € + 80 € remboursés après achat + 70 € de bonus reprise possible (6,3" pOLED 1080 x 2424, Gorilla Glass 3, HDR, grand angle 48MP + ultra grand angle 13MP, Gemini, WiFi 6E, IP68...)
- Super Mario Galaxy 1 & 2 - Switch en précommande à 51,49 €
- Casque Bluetooth Soundcore Space Q45 - Noir, bleu ou blanc à 69,99 € soit -26% (réduction active du bruit, 50h d’autonomie, LDAC, Hi-Res, appels clairs, Bluetooth 5.3, haut-parleurs 40 mm)
- Écran PC gaming incurvé MSI G2422C à 89,99 € soit -10% (23,6" FHD, dalle VA, courbure 1500R, 180Hz, 1 ms, 108% sRGB, Adaptive Sync, contraste natif 1300:1...)
- Écran PC gaming Lenovo Legion R27qe à 149,99 € soit -42% (27" QHD 2560 x 1440, dalle IPS, 180Hz, 0,5 ms, 450 cd/m², 1000:1, FreeSync)
- Machine espresso semi-automatique Xiaomi à 89,99 € avec le coupon de -10% à récupérer (contrôle précis de la température, pré-infusion à basse pression, pompe 20 bars, réglage de l'intensité, écran tactile, buse à vapeur rotative...)
- Liseuse Kobo Clara Colour 6" 16 Go Noir à 149,99 € (-12%)
Et enfin, pensez aussi à aller jeter un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (caméra DJI Osmo 360, PC portable Lenovo OLED Copilot+ et OnePlus Watch 2R), à notre sélection de tablettes Samsung au meilleur prix ou encore aux offres de la sélection high-tech Leclerc !