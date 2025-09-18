On commence avec la souris gaming sans fil Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE.

Équipée du capteur HERO 2, elle propose un suivi à plus de 888 IPS et une sensibilité allant jusqu’à 44 000 DPI. Grâce à son étalonnage avancé, elle garantit une précision extrême, sans lissage, accélération ni filtrage.

Les switchs hybrides optiques-mécaniques LIGHTFORCE combinent un actionnement optique ultra-rapide avec une latence minimale et des clics nets et tactiles, pour une fiabilité professionnelle.

Avec la technologie LIGHTSPEED, bénéficiez d’une connexion rapide et ultra-fiable. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez augmenter votre taux de transmission de 1 kHz à 8 kHz grâce au récepteur PRO LIGHTSPEED (vendu séparément).

La souris assure également une autonomie de 88 heures et une recharge rapide en USB-C, et intègre des patins en PTFE pour une glisse fluide et durable.

Retrouvez la Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE en noir, blanc ou rouge à 85,49 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 129,99 €).



À retrouver également :

Clavier gaming mécanique filaire Logitech G413 TKL SE - Noir à 39,99 € soit -13% (et prix officiel 79,99 €) (switches mécaniques tactiles, mémorisation de 6 frappes de touche avec anti-ghosting, touches PBT...)



