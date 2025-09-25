Souris gaming sans fil Logitech G G309 LIGHTSPEED

Légère et parfaitement équilibrée, elle intègre un capteur HERO 25K qui assure un suivi de précision au sous-micron, sans aucun lissage, pour un contrôle absolu dans vos parties.

La souris bascule facilement entre la connexion sans fil ultra-rapide LIGHTSPEED, à la latence quasi nulle, et le Bluetooth, pour une flexibilité totale selon vos usages.

Côté endurance, elle offre plus de 300 heures d’autonomie avec une pile AA et peut fonctionner de manière illimitée via POWERPLAY, vous libérant de toute contrainte de recharge. Ses switchs hybrides LIGHTFORCE combinent la rapidité de l’optique et la réactivité mécanique, pour des performances de haut niveau.

Avec jusqu’à 6 boutons programmables, la G309 LIGHTSPEED vous permet de personnaliser vos commandes et d’adapter vos raccourcis selon vos besoins.

Retrouvez la souris Logitech G G309 LIGHTSPEED en noir ou blanc à 44,99 € avec le code AMZ10 en ce moment sur Amazon (prix officiel 89,99 €).

