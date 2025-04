On commence avec la souris gaming sans fil Razer Basilisk V3 Pro.

Grâce à la technologie Razer HyperSpeed, connectez facilement votre souris et votre clavier à un seul dongle, libérant ainsi un port USB pour une configuration simplifiée.

Avec ses 10+1 boutons programmables, la Basilisk V3 Pro offre une personnalisation poussée pour s’adapter à tous les styles de jeu.



Sa molette inclinable Razer HyperScroll permet un défilement fluide, en mode libre ou cranté, pour une navigation rapide et précise. Son design ergonomique, doté d’un repose-pouce, assure un confort optimal même lors des sessions prolongées.

Les switchs optiques de 3ème génération garantissent une réactivité instantanée et une durabilité accrue, tandis que le capteur optique Razer Focus Pro 30K assure une précision inégalée.

L’éclairage Razer Chroma RGB illumine la souris avec 13 zones personnalisables. Enfin, la Basilisk V3 Pro est livrée avec la station de charge sans fil Razer Mouse Dock Pro et l'adaptateur pour charge sans fil Razer Wireless Charging Puck.

Retrouvez la souris gaming sans fil Razer Basilisk V3 Pro en noir à 129,99 € au lieu de 179,99 € (prix officiel), soit une remise de 27 % chez Darty avec livraison gratuite.





Et ne manquez pas non plus ces autres belles remises :

Souris gaming sans fil HyperX Pulsefire Haste 2 - Noir à 89,99 € soit -18% (capteur HyperX 26K, jusqu'à 650 ips, 6 boutons programmables, jusqu'à 100h d'autonomie, éclairage RGB, connexions sans fil 2,4 GHz et Bluetooth, commutateurs HyperX personnalisés avec retour tactile et audible...)



Et enfin, n'oubliez pas non plus d'aller jeter un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (vélo électrique KuKirin V1 Pro, OnePlus Nord 4 256 Go et mini PC BMAX B5 A Pro avec Ryzen 7), à nos bons plans consacrés aux écrans PC gaming LG ainsi qu'aux offres de Pâques Acer !