Commençons avec la TV Samsung OLED 4K 55S95C 55" 2023.

Considérée comme la meilleure télévision en terme de rapport qualité-prix de 2023, la Samsung 55S95C présente un design ultra-fin et épuré.

Le processeur Neural Quantum 4K, accompagné de ses 20 réseaux neuronaux, offre une expérience visuelle optimale permettant une immersion complète.

La nouvelle technologie OLED Samsung optimise les noirs et les couleurs et offre des contrastes profonds, tandis que les 8,3 millions de pixels auto-émissifs et les Quantum Dots apportent des images plus précises, lumineuses et aux couleurs vives.

Grâce à la technologie Motion Xcelerator Turbo Pro, profitez de visuels sans saccade et fluides en 4K 144 Hz.

Côté son, on retrouve le Dolby Atmos ainsi que la technologie Object Tracking Sound+ (OTS Lite) qui déplace le son de manière dynamique suivant le mouvement des objets à l'écran grâce aux haut-parleurs placés autour du téléviseur.

La TV Samsung OLED 4K 55S95C 55" 2023 est proposée à 1 221,05 € sur Cdiscount. À titre de comparaison, on trouve le modèle similaire 55S90C à 1 590 € sur le site officiel.







