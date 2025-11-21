En attendant le coup d’envoi officiel du Black Friday, Boulanger dévoile déjà de nouvelles offres chaque semaine. Découvrez sans plus attendre notre sélection des 15 meilleures promotions à ne pas manquer.
Black Friday Boulanger : TOP 15 de la 3ème vague
- Souris Bluetooth Logitech MX Master 4 Graphite + 2 mois Adobe à 99,99 € soit -23% (retour haptique personnalisable, raccourcis Actions Ring, suivi laser Darkfield jusqu’à 8 000 PPP sur toutes les surfaces, roulette MagSpeed ultra-rapide, 8 boutons programmables...)
- Écouteurs sans fil sport Shokz OpenFit 2 - Noir ou beige à 134,99 € soit -15% (crochets d'oreilles, autonomie 48h, charge rapide, IP55, OpenBass 2.0, 2 micros à réduction de bruit, Bluetooth 5.4...)
- Pack de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance à 139,99 € soit -30% (avec 3 ampoules connectées E27 75W + télécommande + Hue Bridge)
- Casque gaming sans fil Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED + Support à 179,99 € soit -14% (son 7.1, autonomie jusqu'à 50h, microphone cardioïde 6 mm avec réduction de bruit, technologie Blue VO!CE...)
- Écran PC gaming Samsung Odyssey G5 G50D à 209,99 € soit -32% (32" QHD, dalle IPS, 180Hz, 1 ms, HDR, 1000:1, 350 cd/m²)
- Apple Watch SE - 44 mm Minuit M/L à 229 € soit -8% (écran Retina OLED LTPO toujours activé, 1000 nits, étanche 50 m, suivi complet de la santé, GPS, jusqu'à 18h d'autonomie...)
- Google Pixel 9a - 128 Go Noir à 399 € soit -7% (6,3" pOLED 1080 x 2424, Gorilla Glass 3, HDR, grand angle 48MP + ultra grand angle 13MP, Gemini, WiFi 6E, IP68...)
- Machine espresso avec broyeur Delonghi FEB22.82.SB Magnifica Start - Argent à 399,99 € soit -33% (4 recettes de café + eau chaude, carafe à lait intégrée, dosage automatisé de la mouture, pré-infusion, extraction, 15 bars)
- Aspirateur laveur sans fil Rowenta X Clean 10 GZ7035WO à 449 € soit -18% (avec rouleau autopropulsé Narwal, design plat à 180°, détection automatique de la saleté, nettoyage et séchage automatique de l'appareil à 65°C, rouleau anti-emmêlement, réduction du bruit intelligente...)
- Barre de son Bose Soundbar Ultra - Noir à 599 € soit -29% (caisson de basses intégré, 9 haut-parleurs intégrés, Dolby Atmos, calibrage automatique, HDMI CEC, HDMI Arc, entrée Optique, WiFi, Bluetooth, AirPlay 2, mode Dialogue basé sur l'IA, contrôle vocal / télécommande / app)
- iPad Air 11 M3 - 128 Go Gris Sidéral à 599 € (-10%)
- Pack Xiaomi 15T Pro 512 Go + Redmi Buds 6 Active + Smart Band 9 Active à 749,99 € soit -25% + 100 € de bonus rachat (6,83'' AMOLED 1,5K, 144Hz, Gorilla Glass 7i, téléobjectif 5x Pro Leica, Dimensity 9400+, 5500 mAh, HyperCharge filaire 90W / sans fil 50W, IP68, résistance aux chutes renforcée, HyperAI...)
- TV Mini-LED Samsung NeoQLED TQ65QN77F 4K 2025 - 65" à 799 € (-33%)
- Robot cuiseur Magimix Cook Expert Chrome Mat 18900 à 899 € soit -31% (bol thermo 3,5 L, panier vapeur interne 2,5 L, chauffe par induction, 13 programmes automatiques, programme rinçage, application gratuite, multiples accessoires inclus...)
- Samsung Galaxy Book5 360 Copilot+ PC à 999,99 € soit -44% (15,6" tactile AMOLED FHD, Core Ultra 7 256V octa-core, RAM 16 Go, SSD 512 Go, GPU Intel Arc 140V, WiFi 7, Bluetooth 5.4, Windows 11, S Pen inclus)
