PC portable ASUS Gaming V16

Il est doté d’un écran IPS de 16 pouces au format 16:10, offrant une résolution WUXGA de 1920 x 1200. Il bénéficie d’un traitement anti-éblouissement, d’un ratio écran-corps de 89 %, d’une luminosité de 300 nits et d’un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz.

Le stockage repose sur un SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe de 512 Go. La mémoire vive se compose de 16 Go de DDR5 au format SO-DIMM, avec deux emplacements dont un reste libre pour une éventuelle extension.

La partie graphique est assurée par une GeForce RTX 4050 accompagnée de 6 Go de mémoire vidéo GDDR6 et offrant une puissance IA de 194 TOPS. Le système utilise une configuration mono-GPU avec prise en charge du GPU intégré. Le système audio comprend haut-parleurs et microphone, avec réduction du bruit par IA à l’entrée et technologie ASUS SonicMaster à la sortie.

Pour la connectivité, l’appareil prend en charge le Wi-Fi 6.

Vous pouvez obtenir le PC portable ASUS Gaming V16 à 599,99 € au lieu de 699,99 € sur Cdiscount pour le Black Friday.

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (Nouvelle génération, 32 Go)

Le nouvel écran Colorsoft de 7 pouces offre un contraste élevé et des couleurs proches de celles du papier, mettant en valeur aussi bien vos contenus que les couvertures de vos livres, tout en garantissant un confort de lecture sans fatigue oculaire. Il permet également de mettre en couleur vos passages favoris grâce aux options de surlignage en jaune, orange, bleu ou rose.

L’écran antireflets, associé à un éclairage frontal à réglage automatique, s’adapte à toutes les conditions, que vous lisiez en plein soleil ou dans l’obscurité. L’appareil vous offre une véritable immersion dans la lecture, sans distractions, puisqu’il ne propose ni réseaux sociaux ni notifications.

Son design fin et léger, associé à un stockage de 32 Go, permet d’emporter une vaste bibliothèque partout avec vous. Enfin, sa résistance à l’eau vous autorise à lire sereinement à la piscine, dans le bain ou dans tout autre environnement où vous le souhaitez.

Côté autonomie, une seule charge USB-C assure jusqu’à huit semaines d’utilisation, avec la possibilité de recharger aussi l’appareil via une station sans fil vendue séparément.

La Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition est en promotion à 214,99 € au lieu de 299,99 €, soit une remise de 28 % sur Amazon pour le Black Friday.

HONOR Magic7 Pro 5G (12 + 512 Go)

Il dispose d’un écran OLED de 6,8 pouces en résolution FHD+, capable d’offrir des couleurs éclatantes, des noirs profonds et un contraste impressionnant pour une immersion visuelle totale.

Son système photo avancé saisit chaque détail avec une grande précision. Grâce à la combinaison d’un traitement logiciel optimisé et de capteurs performants, les photos restent nettes et lumineuses en toutes circonstances, avec une gestion équilibrée des hautes lumières et des zones ombragées.

Le HONOR Magic7 Pro appuie sur un processeur hautes performances associé à 12 Go de RAM, assurant une fluidité impeccable, même lors de l’utilisation d’applications particulièrement exigeantes. Sa batterie endurante accompagne aisément une journée complète d’usage, et la technologie HONOR SuperCharge permet de récupérer plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes seulement.

Le smartphone propose en outre la reconnaissance faciale, un capteur d’empreinte extrêmement réactif et un système de gestion intelligente de l’énergie capable de s’adapter automatiquement à vos habitudes pour optimiser l’autonomie.

Vous pouvez obtenir le HONOR Magic7 Pro 5G (12 + 512 Go) en gris, noir ou bleu à 743,91 € avec le code A7FANS sur le site officiel HONOR pour le Black Friday.



Pour suivre l’ensemble de nos meilleurs bons plans spécial Black Friday, rendez-vous ici ➡️