Souris sans fil Logitech MX Master 4

Son retour haptique personnalisable vous fait sentir chaque action, tandis que les raccourcis Actions Ring vous permettent de gagner du temps en accédant instantanément aux outils et filtres directement depuis votre curseur.

La souris est équipée d’une connectivité sans fil rapide, d’un suivi laser Darkfield jusqu’à 8 000 PPP sur toutes les surfaces, y compris le verre, et d’une roulette MagSpeed ultra-rapide pour un défilement fluide et précis. Avec Logi Options+, vous pouvez personnaliser vos boutons et fonctions pour adapter la souris à votre façon de travailler.

Pensée pour les droitiers, elle dispose de 8 boutons programmables, d’une longue autonomie jusqu’à 70 jours et d’une connexion fiable via Bluetooth ou récepteur USB 2,4 GHz.

Retrouvez la souris Logitech MX Master 4 sans fil en blanc à 99,99 € avec le code BOULANGER20, valable jusqu'à ce soir minuit sur Rakuten (prix officiel 129,99 €).

À retrouver aussi à prix réduit :

Et pour terminer, n'oubliez pas non plus d'aller jeter un œil :

➡️ À notre top 3 des promos d'aujourd'hui (volant Logitech G923, déshumidificateur connecté Humilabs et Huawei Watch GT)

➡️ À notre présentation de la nouvelle caméra extérieure Xiaomi CW100 Dual à double objectif

➡️ À notre sélection des meilleures ventes flash Amazon de la semaine