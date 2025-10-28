Souris sans fil Logitech MX Master 4
Son retour haptique personnalisable vous fait sentir chaque action, tandis que les raccourcis Actions Ring vous permettent de gagner du temps en accédant instantanément aux outils et filtres directement depuis votre curseur.
La souris est équipée d’une connectivité sans fil rapide, d’un suivi laser Darkfield jusqu’à 8 000 PPP sur toutes les surfaces, y compris le verre, et d’une roulette MagSpeed ultra-rapide pour un défilement fluide et précis. Avec Logi Options+, vous pouvez personnaliser vos boutons et fonctions pour adapter la souris à votre façon de travailler.
Pensée pour les droitiers, elle dispose de 8 boutons programmables, d’une longue autonomie jusqu’à 70 jours et d’une connexion fiable via Bluetooth ou récepteur USB 2,4 GHz.
Retrouvez la souris Logitech MX Master 4 sans fil en blanc à 99,99 € avec le code BOULANGER20, valable jusqu'à ce soir minuit sur Rakuten (prix officiel 129,99 €).
À retrouver aussi à prix réduit :
- Pack d'enceintes Home Cinema Focal Sib Evo Atmos 5.1.2 - Noir à 440,90 € avec le code HIFI30
- Disque dur externe Seagate 5 To à 137,99 €
- SSD interne Samsung 990 EVO Plus - 4 To à 229,99 € avec le code BOULANGER20 jusqu'à ce soir minuit et via retrait dans un magasin Boulanger uniquement (jusqu'à 7250 Mo/s)
- Écran PC ASUS TUF Gaming VG279Q3R à 116,90 € soit -49% (27" FHD, dalle Fast IPS, 180Hz, 1 ms, FreeSync, 100% sRGB)
- Écran PC gaming Lenovo Legion 24-10 à 119 € soit -8% (23,8" FHD, dalle IPS, 240Hz, 0,5 ms, HDR10, FreeSync Premium)
- Écran PC gaming KTC M27T6 à 258,39 € soit -5% (27" WQHD 2560 x 1440, dalle Mini LED, Display HDR1400, 180Hz, 1 ms, Adaptive Sync, 148% sRGB)
- Carte graphique MSI GeForce RTX 5060 8G Ventus 2X OC - 8 Go GDDR7 à 280,65 € (-12%)
- Carte graphique ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark - 16 Go DDR6 à 675,48 € (-11%)
- TV OLED Philips Ambilight 65OLED760 4K - 65" à 1 299,99 € soit -400 € + -200 € avec la carte Carrefour
- Tracker Bluetooth UGREEN FineTrack Slim S pour Samsung Galaxy à 23,39 € soit -35% (ultra fin 1,7 mm, IP68, compatible SmartThings)
- Étui de transport PDP pour Switch / Lite / OLED - The Legend of Zelda - Link (modèle Glow) à 9,99 € soit -55% (jusqu'à 14 jeux)
- Boîtier PC Cooler Master MasterBox Q300P Mini Tower - Noir à 48,87 €
- Enceinte Bluetooth portable Harman Kardon Onyx Studio 8 - Noir à 129,99 € avec le code BOULANGER20 jusqu'à ce soir minuit et via retrait dans un magasin Boulanger uniquement
