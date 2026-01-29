Un nouveau rapport du Government Accountability Office (GAO) alerte sur le programme de satellites de suivi de missiles de la Space Development Agency (SDA).

Jugé trop optimiste, le projet fait face à des risques technologiques majeurs, des estimations de coûts peu fiables et un manque de collaboration avec les forces armées, menaçant sa capacité à livrer les performances attendues dans les délais impartis.

Créée en 2019 pour rompre avec les cycles d'acquisition traditionnels du Pentagone, la Space Development Agency (SDA) a pour mission de déployer rapidement une nouvelle génération de constellations en orbite basse.

Baptisée Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA), cette architecture vise à fournir une alerte et un suivi de missiles plus rapides et résilients, notamment face aux menaces hypersoniques. Son approche repose sur des "tranches" de satellites renouvelées tous les deux ans pour intégrer les dernières innovations.

Une maturité technologique surestimée ?

Le rapport du Government Accountability Office (GAO) pointe du doigt un décalage préoccupant entre les ambitions du calendrier et la réalité technologique.

L'agence estime que la SDA surestime la maturité de certaines briques critiques, en particulier pour la "Tracking Layer", la couche de satellites dédiée à la détection et au suivi des missiles grâce à des capteurs infrarouges.

Le document souligne que de nombreux systèmes commerciaux, présentés comme prêts à l'emploi, ont en réalité nécessité des modifications substantielles et imprévues.

Ces ajustements ont engendré des retards et un surcroît de travail pour les contractants. Le GAO rappelle également ses préoccupations antérieures concernant les communications laser inter-satellites, une technologie essentielle pour la circulation rapide des données au sein de la constellation, qui n'avait pas été pleinement démontrée avant de lancer les tranches suivantes.

L'agence est donc en danger de ne pas pouvoir livrer les capacités promises aussi vite qu'elle le prétend.

Des coûts et un calendrier dans le flou ?

Au-delà des défis techniques, la gestion globale du programme interroge. Le GAO critique l'approche par tranches qui, bien que conçue pour être agile, manque d'un calendrier global au niveau de l'architecture.

Sans cette vision d'ensemble, il devient impossible d'évaluer comment les retards d'une tranche pourraient impacter la constellation entière, créant un risque d'effet domino. Cette absence de planification à long terme obscurcit la trajectoire réelle du projet.

Le flou est également financier. Selon le rapport, le Département de la Défense ne connaît pas le coût sur le cycle de vie complet de son futur système d'alerte. Cette incertitude s'explique en partie par le fait que la SDA a exigé des données de coûts limitées de la part de ses partenaires industriels lors des premières phases.

Avec une durée de vie estimée à seulement cinq ans par satellite, la question du coût de remplacement de la constellation reste une inconnue majeure.

Les combattants, grands oubliés du projet ?

L'un des avertissements les plus sévères du rapport concerne le dialogue avec les utilisateurs finaux. Le GAO affirme que la SDA ne collabore pas suffisamment avec les commandements de combat (combatant commands), qui dépendront directement de ces satellites.

Ces derniers déplorent un manque de visibilité sur la manière dont les exigences sont définies et sur les capacités qui leur seront réellement livrées, et à quelle échéance.

Ce déficit de communication fait naître un risque de taille : celui de déployer une constellation de plusieurs milliards de dollars qui ne répondrait pas parfaitement aux besoins opérationnels des forces armées.

En réponse, le GAO a émis six recommandations pour renforcer la rigueur du programme, notamment sur l'évaluation technologique et la collaboration. L'enjeu est critique, car cette "Tracking Layer" est la pierre angulaire du futur système de défense antimissile américain, connu sous le nom de Golden Dome.