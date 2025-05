Grâce aux possibilités de réutilisation de ses lanceurs, SpaceX peut enchaîner les tirs de sa fusée Falcon 9, notamment pour étoffer progressivement sa constellation Starlink de satellites Internet positionnés en orbite basse.

La firme d'Elon Musk réalise à elle seule plus de lancements que les autres pays réunis, même si la Chine représente une concurrence grandissante. Elle peut s'appuyer sur les tirs réguliers en Falcon 9 et ceux plus rares de Falcon Heavy, tout en menant des vols d'essai avec son vaisseau spatial Starship.

En affinant ses procédés, l'enteprise s'est améliorée au fil des années. De près de 100 lancements réalisés en 2023, elle est passée à 134 tirs en 2024, contre une grosse soixantaine pour la Chine, une dizaine pour la Russie et quelques tirs pour l'Europe, prise dans le temps mort entre Ariane 5 et Ariane 6.

Un objectif encore plus soutenu en 2025

Pour 2025, le nouvel objectif est logiquement encore plus élevé puisqu'il veut atteindre 170 lancements dans l'année. Au rythme actuel, il faudra quasiment réaliser l'équivalent d'un tir tous les deux jours jusqu'à la fin de l'année pour y parvenir, remarque le site Space.com.

SpaceX se félicite d'être passée d'un rythme d'un lancement deux fois par mois en 2020 à une cadence d'un tir tous les deux ou trois jours actuellement grâce à un effort d'amélioration permanent.

Pour ses représentants, cela illustre tout l'intérêt de la capacité de réutilisation du matériel ainsi que de sa fiabilité. Les vols problématiques ou n'atteignant pas leur objectif restent rares et SpaceX montre une solide capacité à trouver des solutions pour relancer les tirs rapidement.

Et tandis que le premier étage des fusées est désormais régulièrement utilisé, SpaceX s'assure aussi d'une solide production du deuxième étage avec une sortie des chaînes de production tous les deux jours et demi.

Toute cette logistique sert avant tous la stratégie interne de SpaceX puisque les deux tiers des lancements sont consacrés à la mise en orbite des grappes de satellites Starlink. Il sont désormais 7500 à sillonner des orbites basses pour assurer un accès internet ubiquitaire.

Starlink premier bénéficiaire, Starship en approche

SpaceX en est actuellement à 65 lancements réalisés sur les cinq premiers mois de l'année, tous en passant par le lanceur Falcon 9 qui prouve ainsi une redoutable efficacité.

Le décompte correspond aux vols orbitaux et ne prend pas en compte les essais de Starship. Ceux-ci vont augmenter en cadence puisque SpaceX a obtenu le feu vert pour passer de 5 essais annuels à 15 tentatives, ce qui doit permettre d'accélérer la finalisation du design de l'engin spatial qui doit permettre la conquête de la Lune puis de Mars.

Le neuvième vol d'essai réalisé il y a quelques jours a poursuivi cet effort mais s'est soldé pour la troisième fois par une destruction de Starship lors de la réentrée dans l'atmosphère.