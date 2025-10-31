Le onzième vol du Starship v2 n'était pas seulement un succès, c'était un épilogue. SpaceX a confirmé la fin de cette génération de fusée, mais aussi la fin du site qui l'a vu naître.

Les travaux de démolition du pad 1 (OLP-1) à Starbase ont commencé. L'objectif : raser l'ancienne structure pour la reconstruire aux standards de la v3, alignée sur le pad 2.

Pourquoi détruire ce pad de lancement historique ?

Le pad 1, construit dès 2020, est tout simplement obsolète. Il ne répond plus aux exigences du Starship v3. Les leçons apprises lors de sa construction ont été directement appliquées au pad 2 (OLP-2), qui est maintenant la référence.

SpaceX a donc lancé ce chantier majeur pour standardiser ses infrastructures. Les premiers éléments à disparaître sont les fameux bras "Mechazilla", ou "chopsticks", qui servent à attraper la fusée.

Quelles sont les améliorations prévues ?

La mise à niveau est complète. Le pad 1 sera reconstruit pour être une copie du pad 2. Cela inclut des bras "chopsticks" plus courts pour des mouvements plus rapides, et des bras stabilisateurs redessinés pour ne pas interférer avec les ailerons du Starship v3 lors de la capture.





La table de lancement elle-même va être découpée. Les fermes de réservoirs et le système de déluge d'eau pour absorber le choc du décollage vont aussi être modernisés.

Quand aura lieu le prochain vol de Starship ?

Les fans vont devoir patienter. Ce chantier de démolition et de reconstruction va prendre des mois. Mais cela ne devrait pas ralentir le tempo de SpaceX : le pad 2 (OLP-2) est déjà en cours de finalisation. Des tests y sont en cours, suggérant que la transition se fera sans interruption majeure. Les officiels estiment que le prochain vol (Vol 12), le premier du Starship v3, aura lieu début 2026.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que "Starbase" ?

Starbase est le nom du centre spatial de SpaceX situé au Texas, à Boca Chica. C'est là que l'entreprise construit, assemble et teste ses fusées Starship.

Qu'est-ce que "Mechazilla" ?

"Mechazilla" est le surnom donné à la tour de lancement et à ses deux bras mécaniques géants ("chopsticks"). Ils sont conçus pour empiler le Starship sur son booster (Super Heavy) et, à terme, pour le rattraper en plein vol lors de son retour.

Le vol 11 était-il un succès ?

Oui, le onzième vol du Starship v2 a été un grand succès. Le premier étage (booster) a réussi son retour, et l'étage supérieur (le vaisseau) a survécu à sa rentrée atmosphérique pour la première fois.