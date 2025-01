Le service Starlink de la firme SpaceX permet de fournir un accès à Internet depuis l'espace grâce à une constellation de satellites positionnés en orbite basse. L'avantage est que ce réseau ne nécessite pas de disposer d'une infrastructure terrestre pour acheminer le signal jusqu'à l'utilisateur, une antenne bien orientée suffisant pour assurer la connexion.

Dans sa version la plus évoluée, Starlink propose un mode Direct to Cell qui transforme les satellites en antennes-relais 4G et permet à des smartphones standard de passer des communications sans nécessiter un réseau cellulaire terrestre.

SpaceX teste actuellement cette innovation avec l'opérateur T-Mobile US mais l'a déjà déployée à plusieurs reprises lors de catastrophes naturelles, comme lors des récents incendies géants à Los Angeles et lors des passages des ouragans ayant dévasté la Caroline du Nord.

Android et iPhone éligibles à Direct to Cell

Ce service Direct to Cell était annoncé initialement pour de smartphones Android mais il va également être proposé sur les iPhone équipés de iOS 18.3. L'opérateur T-Mobile a annoncé l'intégration des smartphones d'Apple dans le programme de test ouvert après avoir obtenu la validation de la FCC (Federal Communications Commission) fin 2024.

Les premiers essais portent sur l'envoi de SMS par satellite mais ils s'étendront par la suite aux appels vocaux puis à l'internet mobile. Si la plupart des smartphones modernes seront directement compatibles avec le service, l'opérateur donne la priorité à certains modèles Android, et désormais aussi aux iPhone récents, dans le cadre de l'expérimentation avant de l'ouvrir plus largement.

Le service Direct to Cell préfigure l'émergence des réseaux hybrides terrestres / satellite permettant d'assurer une couverture plus large et jusque dans les régions non couvertes par des antennes-relais.

Les iPhone étaient sont déjà capables de fournir des services de communication par satellite mais via le réseau Globalstar et uniquement pour des communications d'urgence. iOS 18 doit permettre à l'application Messages de supporter aussi les communications par satellite.