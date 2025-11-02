Le record est tombé. En 2024, SpaceX avait établi un record impressionnant de 134 lancements. Nous ne sommes qu'en octobre 2025, et ce record est déjà battu.

Avec son 138e lancement de l'année, réussi ce 29 octobre depuis la Floride, la société d'Elon Musk confirme sa domination absolue sur l'accès à l'orbite. Cette cadence est presque entièrement dédiée à Starlink.

Quelle est la cadence de lancement actuelle ?

Infernale. Pour illustrer, SpaceX a réussi trois lancements en trois jours depuis ses deux côtes. Le 27 octobre, une Falcon 9 a décollé de Vandenberg (Californie) avec 28 satellites Starlink. Le 29 octobre, une autre fusée a décollé de Cape Canaveral (Floride) avec 29 satellites.





C'est le 8e lancement du mois rien que depuis Vandenberg, base qui a récemment reçu l'autorisation de doubler sa cadence de tirs dès l'année prochaine.

Les boosters réutilisables sont-ils toujours fiables ?

C'est la clé de ce succès industriel. Le Falcon 9 du 29 octobre (mission Starlink 10-37) utilisait le booster B1083 pour son 15e vol. Ce même booster a déjà lancé des missions prestigieuses comme Crew-8 pour la NASA et le vol privé Polaris Dawn.





Chaque premier étage est récupéré de manière autonome sur une barge dans l'océan, quelques minutes après le décollage, prêt à être remis en état pour un nouveau vol.

Pourquoi tant de lancements ?

La réponse tient en un mot : Starlink. Sur les 138 missions de l'année, 99 ont été consacrées au déploiement de la méga-constellation d'Internet par satellite. Le réseau compte désormais près de 8 750 satellites actifs en orbite basse, sur les 10 000 lancés au total.





Et ce n'est pas fini : SpaceX a l'autorisation d'en déployer des dizaines de milliers d'autres dans les années à venir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de lancements SpaceX a-t-il réalisés en 2025 ?

Au 29 octobre 2025, SpaceX a réalisé 138 lancements orbitaux, battant son propre record de 134 lancements établi sur toute l'année 2024.

Qu'est-ce que le booster B1083 ?

C'est le nom de l'un des premiers étages réutilisables du Falcon 9. Le lancement du 29 octobre marquait sa 15e mission réussie. Il a notamment servi à envoyer des astronautes (Crew-8) vers l'ISS.

Combien de satellites Starlink sont en orbite ?

Actuellement, la constellation Starlink compte près de 8 750 satellites actifs en orbite basse. L'objectif à terme est d'en avoir plus de 40 000.