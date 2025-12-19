La routine des lancements bien huilés de la firme d'Elon Musk a été grippée ce mercredi par un incident notable. Alors qu'il évoluait en orbite basse, le satellite Starlink identifié sous le numéro 35956 a cessé de répondre aux commandes.

SpaceX n'a pu que constater l'incident et pris des mesures pour en assurer le suivi, en concertation avec la NASA et la Space Force américaine.

Une dépressurisation lourde de conséquences

Selon les premières analyses communiquées par l'entreprise, le véhicule a subi une anomalie structurelle inattendue alors qu'il se trouvait à 418 kilomètres d'altitude.

Ce dysfonctionnement a entraîné une purge non contrôlée de son réservoir de propulsion, modifiant brutalement sa trajectoire. La perte de stabilité a été immédiate, forçant l'engin à « lâcher du lest » de manière désordonnée.

On December 17, Starlink experienced an anomaly on satellite 35956, resulting in loss of communications with the vehicle at 418 km. The anomaly led to venting of the propulsion tank, a rapid decay in semi-major axis by about 4 km, and the release of a small number of trackable… — Starlink (@Starlink) December 18, 2025

Cette vidange brutale a eu pour effet direct de faire chuter le satellite d'environ quatre kilomètres par rapport à son axe semi-majeur. Plus inquiétant, l'événement a engendré la dispersion d'un « petit nombre » de débris traçables.

Bien que l'appareil soit encore largement intact, il est désormais en perdition totale, tournoyant sur lui-même sans espoir de récupération par les équipes au sol.

Une surveillance accrue de la zone orbitale

Face à ce type d'incident, la réactivité est primordiale pour garantir la sécurité des autres acteurs du spatial. SpaceX a immédiatement activé une cellule de coordination avec la NASA et l'US Space Force pour monitorer la situation en temps réel. L'objectif est de cataloguer chaque fragment pour éviter toute collision potentielle avec d'autres infrastructures actives ou l'ISS.

Si l'incident est sérieux, il semble pour l'heure moins dramatique que d'autres catastrophes récentes. À titre de comparaison, la fragmentation d'un satellite Intelsat ou celle d'un corps de fusée chinois l'an dernier avaient généré des nuages de centaines de débris. Ici, le volume de déchets spatiaux semble contenu, bien que la vigilance reste de mise pour les opérateurs voisins et les lanceurs.

L'inéluctable fin du satellite 35956

Le destin de l'unité 35956 est désormais scellé par les lois de la physique. Incapable de maintenir son orbite, l'engin va progressivement succomber à la traînée atmosphérique.

Starlink a confirmé que le satellite effectuera sa rentrée atmosphérique dans les semaines à venir, une phase critique où la friction thermique aura raison de sa structure.

L'entreprise assure que le dispositif se consumera intégralement lors de cette descente, ne laissant aucune trace au sol. Cet échec ponctuel, bien que regrettable, illustre la résilience nécessaire pour opérer une mégaconstellation.

Il pose néanmoins la question de la durabilité à long terme de ces architectures face à la multiplication des objets en orbite terrestre basse.