Dans une vidéo publiée récemment, SpaceX a mis en scène la différence de taille spectaculaire entre ses générations de satellites Starlink. À côté d'un astronaute, les anciennes versions V1.5 et V2 Mini paraissent presque modestes.

Mais le nouveau venu, le satellite V3, les éclipse totalement par ses dimensions colossales. Ce changement d'échelle n'est pas qu'esthétique : il annonce une montée en puissance massive du service d'internet par satellite, qui compte déjà plus de 6 millions d'abonnés à travers le monde et vise à répondre à une demande de bande passante qui ne cesse de croître.

Quelles sont les performances promises par ces nouveaux satellites ?

Le saut de performance annoncé est colossal. Chaque satellite Starlink V3 est conçu pour gérer une capacité de liaison descendante de 1 Tbit/s (soit 1000 Gbit/s), ce qui représente plus de dix fois la capacité des satellites V2 Mini actuellement en orbite (96 Gbit/s). Pour l'utilisateur final, la promesse est claire : l'accès à un véritable débit gigabit, partout sur la planète.

The larger V3 @Starlink satellites that will deploy from Starship will bring gigabit connectivity to users and are designed to add 60 Tera-bits-per-second of downlink capacity to the Starlink network.



That's more than 20 times the capacity added with every V2 Mini launch on… pic.twitter.com/N0Vl9psbm3 — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025





Pour mettre les choses en perspective, un seul lancement de la fusée Starship, capable d'emporter une soixantaine de ces satellites, ajoutera 60 Tbit/s de capacité au réseau global. C'est plus de 20 fois ce qu'un lancement de Falcon 9 avec des V2 Mini peut accomplir aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas d'une simple mise à jour, mais d'une densification massive et d'une augmentation radicale de la bande passante disponible sur la constellation.

Pourquoi leur taille est-elle un enjeu majeur ?

Cette puissance a un coût physique : la taille et le poids. Un satellite V3 pèse environ 2000 kg, contre moins de 600 kg pour un V2 Mini et à peine 300 kg pour un V1. Ils sont tout simplement trop gros et trop lourds pour être lancés de manière rentable par les fusées Falcon 9, qui constituent pourtant l'épine dorsale des lancements de SpaceX. C'est là que la nouvelle fusée géante de l'entreprise, la Starship, devient absolument indispensable.





Après plusieurs vols d'essai réussis qui ont validé sa conception, Starship est la seule plateforme capable d'emporter et de déployer ces mastodontes en orbite basse de manière économiquement viable. Le destin de la prochaine génération de Starlink est donc intrinsèquement lié au succès opérationnel et à la cadence de lancement de Starship. Sans elle, le projet V3 reste cloué au sol.

Qu'est-ce que cela va changer pour les abonnés ?

Le déploiement des premiers satellites V3 est espéré pour le début de l'année 2026, conditionné par la mise en service commercial de Starship. Ces nouveaux satellites, dotés d'antennes et de panneaux solaires plus grands, orbiteront également plus près de la Terre. Cette orbite plus basse devrait contribuer à améliorer encore la latence, l'un des points forts du service.





Cependant, il y a un hic, et il est de taille pour les clients actuels. Pour profiter pleinement de cette nouvelle puissance et des nouvelles fréquences radio utilisées, les abonnés devront très probablement changer leur matériel. SpaceX a déjà indiqué qu'un nouveau routeur et une nouvelle antenne (le "terminal kit") seraient nécessaires pour capter les signaux émis par ces satellites de nouvelle génération. C'est le prix à payer pour passer à la vitesse supérieure et accéder à l'internet spatial de demain.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence de capacité entre un satellite V2 et V3 ?

La différence est d'un ordre de grandeur. Un satellite Starlink V3 a une capacité de liaison descendante dix fois supérieure à celle d'un satellite V2 Mini. On passe de 96 Gbit/s pour le V2 Mini à environ 1000 Gbit/s (1 Tbit/s) pour le V3, ce qui change complètement la donne en termes de bande passante disponible.

Quand les satellites V3 seront-ils lancés ?

SpaceX vise un début des lancements commerciaux pour le début de l'année 2026. Ce calendrier est directement dépendant de la mise en service de la fusée Starship, la seule capable de mettre en orbite ces satellites de 2 tonnes de manière efficace.

Mon antenne Starlink actuelle sera-t-elle compatible avec les satellites V3 ?

Très probablement non. Pour bénéficier des débits gigabit et des nouvelles performances offertes par la constellation V3, il faudra vraisemblablement acquérir un nouveau kit matériel, comprenant une nouvelle antenne et un nouveau routeur. Les clients actuels devront donc prévoir une mise à niveau de leur équipement.