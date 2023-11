Le vaisseau spatial Starship de SpaceX constitue un enjeu majeur pour les prochaines missions d'exploration spatiale et à plus long terme pour la colonisation de la Lune puis de Mars.

Le premier tir d'essai réalisé en avril a permis de faire décoller l'énorme ensemble composé du vaisseau et du booster Super Heavy mais la mission a dû interrompue au cours de l'ascension, entraîner la destruction de la fusée.

Elon Musk, patron de SpaceX, avait indiqué vouloir retenter rapidement un autre tir d'essai mais il faut pour cela obtenir le feu vert des différents régulateurs après avoir appliqué les correctifs demandés.

Nouvel essai espéré en novembre

La fusée Starship posée sur son booster Super Heavy est en place sur le pas de tir de Boca Chica depuis plusieurs semaines et est techniquement prête mais elle attend toujours les dernières approbations de la FAA (Federal Aviation Administration) et de la FWS (Fish and Wildlife Service) pour la validation environnementale.

Récemment, Elon Musk s'agaçait des lenteurs administratives pour obtenir les précieux sésames mais affichait un certain espoir de mener rapidement ce deuxième vol d'essai.

Une fenêtre sur le mois de novembre semblait être possible et SpaceX a confirmé vendredi dernier une possibilité du tir de Starship à partir du 17 novembre 2023...sous réserve d'obtenir les fameuses approbations, a nuancé Elon Musk sur le réseau social X.

Un succès qui peut conditionner le calendrier des missions Artemis

Si Elon Musk est si pressé de mener les essais de sa fusée, c'est aussi qu'elle devra être prête pour les missions Artemis de conquête de la Lune organisées par la NASA.

Starship doit y jouer un rôle important, notamment comme alunisseur, mais il faut d'abord passer toutes les validations techniques. Pour ce deuxième tir, Elon Musk avait indiqué que la mission avait de meilleures chances de succès que la première pour réaliser un vol sub-orbital avant de retomber dans l'Océan Pacifique, mais qu'il restait possible qu'elle connaisse le même sort.

Parmi les grands changements techniques de la mission, un nouveau système de séparation entre Starship et Super Heavy sera testé durant cette mission. Dans le même temps, le pas de tir, détruit lors de la première tentative, a été reconstruit et sera protégé par un système de déluge d'eau.