Le troisième tir d'essai de Starship, la fusée spatiale de SpaceX qui doit emmener les humains sur la Lune puis sur Mars, a permis le 14 mars dernier de réaliser de grandes avancées en réussissant enfin à rejoindre l'espace terrestre proche et en testant plusieurs technologies qui seront utilisées pour de futures missions Artemis et au-delà.

Le succès aurait été total sans la perte de la fusée à son retour sur Terre selon une trajectoire inédite qui devait la faire amerrir dans l'Océan Indien, loin de toute activité humaine.

Même sans la réussite de cette dernière étape, la mission a apporté des réponses sur un certain nombre d'éléments de vol et de technologies-clé qui permettent à la NASA d'avoir une meilleure vision sur les étapes de son programme de retour des humains sur la Lune.

Starship Flight 4 dès début mai ?

Quelques jours seulement après cette troisième tentative, la directrice des opérations de SpaceX Gwynne Shotwell indiquait que SpaceX espérait bien tenter un quatrième tir d'essai très rapidement, avec une fenêtre potentielle dès le début du mois de mai.

Cela dépendra de l'analyse des données de vol pour tenter de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et la validation de la FAA (Federal Aviation Administration) autorisant effectivement un nouvel essai.

Starship pas encore dans les étoiles mais SpaceX y travaille !

Si cette étape est toujours trouvée trop longue par des acteurs comme SpaceX adeptes d'une stratégie d'essai / erreur permettant de corriger très vite le design des lanceurs et de tester les solutions immédiatement (quitte a connaître un nouvel échec), les représentants de la FAA eux-mêmes ont indiqué ne pas être contre une refonte du processus avec un accord couvrant plusieurs tirs à la fois au lieu d'un seul.

SpaceX agissant de façon pro-active et n'attendant pas les conclusions du rapport de la FAA pour procéder aux corrections nécessaires, une fenêtre de tir pour Flight 4 en mai reste plausible.

Des essais statiques en attendant

Et pour affirmer sa confiance dans ce calendrier tout autant que pour signaler que la partie technique est prête, la firme d'Elon Musk a procédé ce 25 mars 2024 à un essai statique d'allumage des six moteurs Raptor de la fusée Starship en préparation du quatrième tir d'essai.

Full-duration static fire of all six Raptor engines on Flight 4 Starship pic.twitter.com/HzS4SeaoEV — SpaceX (@SpaceX) March 25, 2024

Ce n'est pas encore l'essai statique avec la fusée posée sur son booster Super Heavy mais cela montre que l'entreprise sera prête à réaliser son prochain tir d'essai dès que l'accord de la FAA sera obtenu, de la même manière qu'elle a déclenché le troisième lancement dans les heures qui ont suivi la signature du document officiel.

Cette nouvelle tentative poussera sans doute un peu plus loin les essais techniques et aura à coeur de permettre la récupération à la fois du booster Super Heavy (détruit lors de sa redescente alors qu'il devait être récupéré après son retour dans le Golfe du Mexique) et de la fusée Starship (contact perdu à 65 km d'altitude alors qu'elle devait amerrir dans l'Océan indien).

Les représentants de SpaceX indiquaient il y a quelques jours envisager entre six et neuf tirs de Starship cette année pour finaliser les techniques et démarrer les missions commerciales.