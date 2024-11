La sixième mission d'essai de Starship s'est plutôt bien passée même si la récupération de l'étage principal Super Heavy par la pince géante Mechazilla n'a pas été retentée cette fois-ci.

Le vol de Starship s'est pourtant déroulé en présence de Donald Trump, nouveau président des Etats-Unis et soutien de poids d'Elon Musk qui en retour n'a pas épargné ses efforts et son réseau social X durant la campagne présidentielle.

La récupération par la pince Mechazilla doit permettre de remettre en service rapidement les éléments capturés et d'assurer ainsi des cadences de tir compatibles avec une colonisation de la Lune puis de la planète Mars, Elon Musk envisageant des flottes de centaines de vaisseaux Starship pour acheminer le nécessaire à une base martienne dans les prochaines décennies.

Après Super Heavy, Starship sera capturé par Mechazilla

En attendant, une autre opération de capture doit être testée, celle de l'étage supérieur, c'est à dire le vaisseau Starship lui-même. Jusqu'à présent, les missions réussies ont conduit à récupérer l'engin après son amerrissage mais l'objectif final sera bien de l'attraper au vol juste avant un atterrissage en douceur pour vérifier son intégrité, le remettre en état et le réutiliser aussi rapidement que possible.

Cette opération de capture du vaisseau Starship à l'aide d'un bras Mechazilla sera tenté durant le huitième vol d'essai, c'est à dire après la prochaine tentative qui s'attardera sur l'évaluation d'autres technologies et processus.

L'homme d'affaires indique que le prochain tir d'essai conduira une nouvelle fois à faire amerrir Starship dans l'océan. SpaceX n'a pas donné d'explications sur la raison pour laquelle l'étage principal Super Heavy a finalement fini sa course dans l'océan plutôt qu'au bout de la pince Mechazilla comme prévu initialement, mais il pourrait y avoir eu des dégâts sur la tour de lancement au décollage qui auraient empêché ensuite de l'utiliser pour la capture.

Du changement à venir avec Musk à la tête du DOGE ?

SpaceX a pu tester la nouvelle protection thermique apposée sur le vaisseau Starship et comparer sa résistance par rapport à l'ancienne, certaines zones de Starship étant recouvertes des anciennes tuiles.

La pré-annonce dune tentative de capture de Starship lors du Flight 8 suggère que les données de vol et les technologies employées sont suffisamment robustes pour envisager cette opération à court terme.

Les délais entre chaque vol d'essai se raccourcissent, ce qui permet à SpaceX d'avancer plus rapidement sur les améliorations apportées à chaque mission. Le soutien de Musk à Trump pourrait aussi conduire à une réduction des délais entre deux validations par la FAA (Federal Aviation Administration), un point régulièrement critiqué par le patron de SpaceX et qu'il pourrait chercher à maîtriser dans le cadre de sa mission au sein du nouveau ministère DOGE (Department of Government Efficiency).