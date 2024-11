La firme SpaceX mise gros sur son vaisseau spatial Starship qui porte les espoirs des prochaines missions Artemis et de la colonisation de la Lune qui doit suivre. Au-delà, la conquête de Mars occupe déjà l'esprit d'Elon Musk avec des centaines de vaisseaux qui pourraient prendre la direction de la planète rouge une fois les technologies spatiales validées et éprouvées.

Après les premiers essais infructueux débutés en 2023, SpaceX a fini par réussir à mettre en orbite Starship avant de le faire revenir sur Terre. Lors de la cinquième mission, la firme s'est même offert le luxe de rattraper au vol le premier étage Super Heavy à l'aide d'une pince géante Mechazilla.

Des dizaines de tirs de Starship chaque année

SpaceX a mené jusqu'à présent 6 missions, dont 4 en 2024, avec peut-être un septième tir avant la fin de l'année. Et ensuite ? L'entreprise a déjà un calendrier serré qui prévoit d'augmenter fortement le nombre de lancements de Starship.

Selon les documents de la FAA (Federal Aviation Administration), les décollages et atterrissages vont se multiplier sur le site de Boca Chica en 2025. La firme a fait une demande pour réaliser 25 lancements orbitaux de Starship par an, avec 25 retours sur Terre de Starship et de Super Heavy.

Cela contraste avec la requête précédente qui visait 10 lancements orbitaux, dont 5 atterrissages de Super Heavy, rapporte le site The Register, mais SpaceX semble être désormais confiant dans la fiabilité de ses tirs et souhaite augmenter rapidement la cadence.

Le document fait valoir que les technologies sont désormais suffisamment matures pour éliminer le besoin de réaliser des vols suborbitaux l'an prochain. De même, la durée des mises à feu statiques des moteurs avant lancement peut être raccourcie, les données étant désormais suffisantes pour valider l'opération.

De nouvelles manoeuvres à tenter

SpaceX anticipe de pouvoir récupérer Starship et Super Heavy à l'aide de la pince Mechazilla mais aussi de réaliser des atterrissages sur la terre ferme et sur des barges flottantes, ce que la firme n'a pas encore tenté ni pour l'un ni pour l'autre.

Pour réaliser ces manoeuvres, SpaceX a demandé de pouvoir conserver plus de carburant à bord des engins. En cas de problème technique, ils pourraient finir leur course dans l'océan.

Toutefois, SpaceX prévoit moins de 20 échecs dans le cycle entier de Starship qui conduiraient à un amerrissage des débris après explosion. Et ces événements ne risquent d'intervenir que durant les cinq premières années du programme.