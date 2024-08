L'avenir de SpaceX passera entre autres par le succès de la mise au point de sa fusée spatiale Starship qui pourra réaliser des voyages interplanétaires ou relier des continents en quelques minutes.

Le quatrième tir d'essai a permis de cocher toutes les cases ou presque de la mission principale consistant à placer le véhicule spatial en orbite, réaliser un certain nombre de tests, puis assurer son retour sur Terre.

Fort de ce succès réalisé début juin, SpaceX prépare activement un cinquième vol d'essai qui pourrait se dérouler fin août ou début septembre, en fonction de l'obtention de l'accord de la FAA (Federal Aviation Administration).

Starship : en route vers les étoiles

Ce sera également l'occasion de tester de nouvelles techniques comme la récupération du booster Super Heavy en douceur à l'aide d'une pince géante Mechazilla.

Ces tirs d'essai participent au développement du vaisseau Starship qui sera au coeur de différentes missions d'exploration, à commencer par celles du programme Artemis de retour des humains sur la Lune lorsqu'il faudra acheminer de grandes quantités de matériel pour bâtir une base lunaire.

Credit : SpaceX

A plus long terme, Elon Musk, patron de SpaceX, se voit déjà démarrer la colonisation de la planète Mars en y envoyant des centaines de fusées Starship pour acheminer matériel et colons en réutilisant la stratégie qui fait le succès du lanceur Falcon 9 : la possibilité de réutiliser la majeure partie de la fusée sur plusieurs tirs.

Pour concrétiser ce rêve, il faudra encore des vols d'essai pour valider des technologies. SpaceX anticipe de réaliser une petite dizaine de tirs cette année et d'accélérer la cadence à partir de l'an prochain.

Pour répondre à ces ambitions, il faudra pouvoir lancer de plus en plus de fusées et le seul pas de tir de Starbase, à Boca Chica (Texas) n'y suffira pas. L'entreprise a donc commencé à construire un second pas de tir sur le site et elle indique avoir bien avancé sur ce projet.

Multiplier les pas de tir pour enchaîner les missions

Une seconde tour a été installée mais elle ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires et ne pourra donc pas pouvoir être utilisée à court terme. Il y manque notamment les pinces de Mechazilla destinées à récupérer le booster principal après le vol.

Toutefois, en doublant prochainement ses capacités de lancement de Starship, SpaceX peut espérer accélérer le développement de technologies spatiales qui deviendront standard à plus long terme et mener plus d'essais pour en vérifier le bon fonctionnement.

Credit : SpaceX

Cela demandera sans doute un renforcement du suivi de l'impact environnemental de ces lancements autour de Starbase et des conséquences de vols rapprochés sur l'atmosphère.

Outre les deux sites à Boca Chica, SpaceX devrait pouvoir bénéficier d'une troisième opportunité sur le pas de tir 39A du Kennedy Space Center (Floride) de la NASA, ouvrant d'autres options de tir et de missions.