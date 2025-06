Il ne fallait pas cligner des yeux. Sans crier gare, et en dehors de toute conférence, Nintendo vient de dégainer l'annonce d'un tout nouveau jeu de sa licence phare. Non, il ne s'agit pas de Splatoon 4. La firme de Kyoto a surpris tout son monde en levant le voile sur un spin-off d'aventure : Splatoon Raiders.

Splatoon Raiders, l'aventure en terre inconnue

Ce nouveau spin-off est une exclusivité pour la Nintendo Switch 2. Une première bande-annonce, assez cryptique, a posé les bases. On y voit les Tridenfer de Splatoon 3 se crasher sur un archipel mystérieux. C'est là qu'intervient un nouveau personnage : un "mécano" au look particulier, flanqué d'un petit robot. L'ambiance semble s'orienter vers l'exploration et le mystère, loin des arènes de guerre de territoire propres à la licence. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée.

Nintendo change ses habitudes de communication

L'autre surprise vient de la méthode. Pas de Nintendo Direct en grande pompe. L'annonce a eu lieu en exclusivité sur la nouvelle application "Nintendo Today". C'est un changement de stratégie majeur pour la firme, qui semble vouloir privilégier son propre canal pour créer l'événement et court-circuiter les traditionnelles conférences estivales. Il faudra désormais surveiller cette application de près pour les futures annonces de Nintendo.

Splatoon 3 n'est pas oublié pour autant

Que les joueurs actuels se rassurent, le support de Splatoon 3 continue. En parallèle de cette annonce, une grosse mise à jour a été confirmée pour le 12 juin. Au programme : de nouvelles armes, de nouveaux équipements et le retour de la carte Passage Turbot. Mieux encore, les futurs possesseurs de la Switch 2 apprendront que le jeu vidéo bénéficiera d'un patch gratuit pour améliorer les graphismes et la fluidité sur la nouvelle console.