Le géant du streaming musical explore une nouvelle voie pour enrichir son offre de livres audio. Des indices découverts dans le code de l'application Android révèlent le développement d'une fonctionnalité baptisée « Page Match ». Son objectif est de créer une passerelle fluide entre la lecture traditionnelle sur papier ou ebook et l'écoute de sa contrepartie audio, un défi que même les géants du secteur n'ont que partiellement résolu.

Comment cette technologie de synchronisation fonctionne-t-elle ?

Le principe de Page Match repose sur une technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR). L'utilisateur n'aurait qu'à utiliser l'appareil photo de son smartphone pour scanner la page du livre qu'il est en train de lire. L'application se chargerait alors d'analyser le texte, d'identifier les passages clés et de les faire correspondre à un horodatage précis dans le livre audio disponible sur la plateforme.

L'idée est de supprimer la fastidieuse étape de recherche manuelle pour trouver où l'on s'est arrêté. Une fois la correspondance établie, la lecture audio démarre instantanément au bon endroit. Pour que le système fonctionne, il sera néanmoins nécessaire de posséder ou d'avoir débloqué le livre audio sur la plateforme. Spotify prévoit même une option pour sauvegarder sa progression dans sa bibliothèque pour une utilisation ultérieure.

Quelle est la véritable innovation par rapport à la concurrence ?

Si l'idée de synchroniser différents formats de lecture n'est pas nouvelle, la proposition de Spotify se distingue nettement de ce qui existe. Amazon, par exemple, propose depuis longtemps Whispersync for Voice, un service qui synchronise les livres audio Audible avec les ebooks Kindle. Cependant, cette solution reste confinée à l'écosystème fermé d'Amazon et exclut totalement les livres physiques.

L'approche de Spotify avec Page Match est bien plus universelle. En intégrant les livres papier, elle s'adresse à un public beaucoup plus large et répond à un usage courant : commencer un livre chez soi et vouloir continuer son écoute en déplacement. La fonctionnalité serait même bidirectionnelle, facilitant le retour à la lecture papier.

Quels sont les défis et les perspectives pour cette fonctionnalité ?

Malgré son potentiel, le déploiement de Page Match n'est pas sans obstacles. La principale complication réside dans la gestion des différentes éditions d'un même livre, où la pagination peut varier considérablement. Il reste à voir comment Spotify compte gérer cette incohérence. De plus, la fiabilité de la technologie OCR n'est pas parfaite et le système pourrait parfois échouer à reconnaître une page.

Pour l'heure, Page Match reste une fonctionnalité en phase de test, identifiée dans une version bêta de l'application. Rien ne garantit qu'elle sera déployée à grande échelle. Si le géant suédois parvient à surmonter ces défis techniques, il pourrait toutefois détenir l'une des options les plus pratiques des amateurs de livres audio, renforçant sa position sur ce marché en pleine croissance.