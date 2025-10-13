Projecteur Wanbo DaVinci 1 Pro
Le Wanbo DaVinci 1 Pro, sous Android TV 11.0 avec certification Google TV, offre une résolution Full HD 1080p (compatible 4K), un contraste de 2500:1 et une luminosité de 600 lumens ANSI. Il peut projeter une image jusqu’à 180 pouces grâce à son système optique PixelPro 5.0.
Son intelligence visuelle All Scene 3.0 gère automatiquement la mise au point, la correction du trapèze, l’ajustement de l’écran et l’évitement des obstacles.
Doté de haut-parleurs Hi-Fi 8 W, du Wi-Fi bi-bande 2,4/5 GHz et du Bluetooth 5.0, il assure un son clair et une connectivité fluide.
L'appareil intègre également un zoom manuel (de 100 % à 50 %) ainsi que des ports HDMI, USB et audio.
Vous pouvez retrouver le vidéoprojecteur Wanbo DaVinci 1 Pro à 169 € grâce au code NNNFRWD1P sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.
Sont également à prix réduit :
- Carte mère Micro ATX MSI B650M GAMING PLUS WIFI à 159,99 €
- SSD interne SATA PNY CS900 2,5" - 250 Go à 16,99 €
- SSD interne Crucial P3 Plus PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 - 1 To à 54,99 € (jusqu'à 5000 Mo/s)
- LEGO Speed Champions 77249 - Voiture F1 Williams Racing FW46 à 18,99 € (prix officiel 26,99 €)
- LEGO Minecraft - Le Calendrier de l’Avent 2025 à 25,03 € (-28%)
- Batterie externe Xiaomi 18W 30000mah à 26,99 €
- TV QLED Hisense 65E7NQ 4K - 65'' à 549,99 € soit -150 € + -85 € avec la carte Carrefour
- TV OLED Samsung TQ65S95F 4K AI 2025 - 65" à 2 729 € avec la remise au panier + -10% Club/Club+/Infinity Boulanger + 15% de bonus reprise + 300 € remboursés par Samsung jusqu'au 16/11
- Kit RAM Crucial DDR5 PRO 128 Go (2x 64Go) 5600 MT/s CL46 à 315,99 €
- Chargeur USB-C rapide UGREEN 30W 3 ports GaN à 10,99 € (-27%)
- Câble USB-C vers USB-C enroulable Baseus 100W 1 m à 7,99 € (-20%)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 Copilot+ à 499 € avec la carte Leclerc (15,3" WUXGA, Snapdragon X1-26-100 octa-core, 16 Go LPDDR5x-SDRAM, SSD 512 Go, GPU Qualcomm Adreno, Windows 11 Home)
- Console portable Lenovo Legion Go S à 379 € avec la carte Leclerc (Ryzen Z2 Go, RAM 16 Go, SSD 512 Go)
