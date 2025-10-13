Projecteur Wanbo DaVinci 1 Pro

Le Wanbo DaVinci 1 Pro, sous Android TV 11.0 avec certification Google TV, offre une résolution Full HD 1080p (compatible 4K), un contraste de 2500:1 et une luminosité de 600 lumens ANSI. Il peut projeter une image jusqu’à 180 pouces grâce à son système optique PixelPro 5.0.

Son intelligence visuelle All Scene 3.0 gère automatiquement la mise au point, la correction du trapèze, l’ajustement de l’écran et l’évitement des obstacles.

Wanbo DaVinci 1 Pro.

Doté de haut-parleurs Hi-Fi 8 W, du Wi-Fi bi-bande 2,4/5 GHz et du Bluetooth 5.0, il assure un son clair et une connectivité fluide.

L'appareil intègre également un zoom manuel (de 100 % à 50 %) ainsi que des ports HDMI, USB et audio.

Vous pouvez retrouver le vidéoprojecteur Wanbo DaVinci 1 Pro à 169 € grâce au code NNNFRWD1P sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.

 

