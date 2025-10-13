Projecteur Wanbo DaVinci 1 Pro

Le Wanbo DaVinci 1 Pro, sous Android TV 11.0 avec certification Google TV, offre une résolution Full HD 1080p (compatible 4K), un contraste de 2500:1 et une luminosité de 600 lumens ANSI. Il peut projeter une image jusqu’à 180 pouces grâce à son système optique PixelPro 5.0.

Son intelligence visuelle All Scene 3.0 gère automatiquement la mise au point, la correction du trapèze, l’ajustement de l’écran et l’évitement des obstacles.

Doté de haut-parleurs Hi-Fi 8 W, du Wi-Fi bi-bande 2,4/5 GHz et du Bluetooth 5.0, il assure un son clair et une connectivité fluide.

L'appareil intègre également un zoom manuel (de 100 % à 50 %) ainsi que des ports HDMI, USB et audio.

Vous pouvez retrouver le vidéoprojecteur Wanbo DaVinci 1 Pro à 169 € grâce au code NNNFRWD1P sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.

