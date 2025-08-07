Vous n’avez pas le temps de fouiller Amazon ? On s’en charge : voici 10 offres particulièrement intéressantes repérées cette semaine dans les rayons informatique, gaming et image.

TOP 10 des ventes flash et promos Amazon de la semaine

Toutes les ventes flash Amazon du moment sont à retrouver sur la page dédiée.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (souris Corsair DARKSTAR, casque sans fil ouvert Shokz OpenRun Pro et CMF Watch Pro), les promos d'été Welock sur les serrures électroniques ou encore les offres Xiaomi consacrées aux aspirateurs robots.