Vous n’avez pas le temps de fouiller Amazon ? On s’en charge : voici 10 offres particulièrement intéressantes repérées cette semaine dans les rayons informatique, gaming et image.
TOP 10 des ventes flash et promos Amazon de la semaine
- Manette Bluetooth 8BitDo Pro 2 Black Edition à 32,99 € soit -34% (bouton de mappage rapide, bouton de profil dédié avec voyants correspondants, 2 boutons de retour...)
- Microphone USB-C à condensateur AKG Pro Audio Ara à 44,99 € soit -37% (audio haute résolution 24 bits/96 kHz, sortie casque et contrôle du volume, 2 modes de capture...)
- Kit RAM Patriot Viper Xtreme 5 DDR5 32 Go (2x 16 Go) 6000MT/s CL30 à 92,99 €
- Clavier gaming sans fil Keychron K10 Max à 96,35 € soit -20% (connectivité 2,4 GHz, Bluetooth et filaire, switch mécanique Keychron Super avec prise en charge du remplacement à chaud, rétroéclairage RGB, touches ABS bicolores, 4000 mAh, personnalisation touches / macros...)
- SSD interne Acer Predator GM7 M.2 NVMe PCIe 4.0 - 2 To à 98,79 € soit -5% (jusqu’à 7400 Mo/s, compatible PC / PC portable / PS5)
- Pack de 2 caméras de surveillance WiFi extérieures sans fil Arlo Essential XL à 129,99 € soit -35% (HD 1080p, projecteur intégré, vision nocturne couleur, sirène, audio bidirectionnel...)
- Écran PC gaming incurvé KTC H34S18S à 242,24 € soit -5% (34" UWQHD 3440 x 1440 px, 21:9, courbure 1500R, dalle VA, 180Hz, 1ms, HDR10, 4000:1, 2x DP 1.4 180Hz, 2x HDMI 2.0 100Hz, Adaptive Sync)
- Carte mère Minisforum BD795i SE Ryzen 9 7945HX à 391 € avec le coupon à cocher
- Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 à 649,99 € soit -13% (14'' IPS WUXGA 1920 x 1200 px, Core i7-13620H 10 cœurs jusqu'à 4,90 GHz, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home, WiFi 6E)
- Projecteur 4K triple laser Valerion StreamMaster Plus - Bleu ciel pâle à 1 099 € soit -6% (et prix officiel 1 599 €) (Google TV, 10 000:1, Dolby Vision et HDR10+, IMAX Enhanced, ajustement luminosité + contraste en temps réel, chipset AI-9618, RAM 4 Go et ROM 128 Go, 240Hz, 4ms, différents modes gaming et réticule de visée nocturne amélioré, latence ultra-faible)
Toutes les ventes flash Amazon du moment sont à retrouver sur la page dédiée.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (souris Corsair DARKSTAR, casque sans fil ouvert Shokz OpenRun Pro et CMF Watch Pro), les promos d'été Welock sur les serrures électroniques ou encore les offres Xiaomi consacrées aux aspirateurs robots.