On commence avec le purificateur-ventilateur Dyson Purifier Cool Gen1 TP10.

Entièrement scellé selon la norme HEPA H13, il empêche toute fuite d’air non filtré. Il détecte automatiquement les particules et gaz polluants en temps réel et affiche la qualité de l’air sur son écran LCD.

Son système de filtration à 360°, combinant filtre HEPA en fibre de verre et charbon actif, capture jusqu’à 99,95 % des particules microscopiques, y compris celles de seulement 0,1 micron.

Grâce à la technologie Air Multiplier, l'appareil projette un puissant flux de 290 litres d’air purifié par seconde, assurant une diffusion homogène dans toute la pièce. Il ventile efficacement en été, tout en purifiant l’air tout au long de l’année.

Retrouvez le Dyson Purifier Cool Gen1 TP10 en promotion à 349 € au lieu de 499 € (prix officiel), soit une remise de 30 % chez Darty avec la livraison gratuite.



