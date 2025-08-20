Voici tout d'abord le haut-parleur Bluetooth Soundcore Select 3.

Compact mais puissant, il offre un son stéréo de 2 x 8 W grâce à ses 2 pilotes pleine gamme et un mode BassUp qui intensifie les basses pour une écoute plus immersive.

Il assure jusqu'à 20 heures d'autonomie et peut vous accompagner sans crainte en extérieur avec sa certification IPX7.

Compatible avec la technologie PartyCast 1.0, le Select 3 permet de connecter plusieurs haut-parleurs, tandis que l’EQ Soundcore et l’application Fast Pair offrent un réglage personnalisé du son et une mise en route instantanée.

Retrouvez le Soundcore Select 3 à 24,40 € grâce au code FRBS03 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.



