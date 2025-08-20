Voici tout d'abord le haut-parleur Bluetooth Soundcore Select 3.
Compact mais puissant, il offre un son stéréo de 2 x 8 W grâce à ses 2 pilotes pleine gamme et un mode BassUp qui intensifie les basses pour une écoute plus immersive.
Il assure jusqu'à 20 heures d'autonomie et peut vous accompagner sans crainte en extérieur avec sa certification IPX7.
Compatible avec la technologie PartyCast 1.0, le Select 3 permet de connecter plusieurs haut-parleurs, tandis que l’EQ Soundcore et l’application Fast Pair offrent un réglage personnalisé du son et une mise en route instantanée.
Retrouvez le Soundcore Select 3 à 24,40 € grâce au code FRBS03 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.
D'autres promotions sont disponibles en ce moment, comme par exemple :
- Casque gaming sans fil SteelSeries Arctis 7P+ - Blanc à 99,99 € soit -50% via retrait magasin Boulanger seulement (autonomie 30h, charge rapide, micro rétractable ClearCast avec élimination du bruit, compatible Tempest 3D)
- Processeur Intel Core i7-14700 à 289,99 € soit -11% (20 cœurs, 28 threads, jusqu'à 5,4 GHz...)
- Processeur AMD Ryzen 9 9900X à 336,96 € avec le code FRBS55 (12 cœurs, 24 threads 4,4 GHz jusqu'à 5,6 GHz...)
- SSD interne Netac NV3000 NVMe M.2 2280 - 2 To à 83,39 € avec le code FRBS10 (jusqu'à 3500 Mo/s)
- SSD interne Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0 M.2 2280 PCIe 5.0 x4 - 2 To à 189,99 € avec le code RAKUTEN15 + 18,45 € crédités sur la cagnotte (jusqu'à 14700 Mo/s)
- Bundle carte graphique MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC GDDR7 + SSD interne MSI SPATIUM M470 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 1 To à 619 € (-8%)
- Manette Razer Kishi V2 pour iPhone à 29,99 € (-44%)
- Manette sans fil Bluetooth 8BitDo Pro 3 - Gris, violet ou blanc à 56,39 € avec le code FRBS05 (avec station de charge)
- Station de charge rapide Razer pour manette PS5 DualSense - Midnight Black à 22,99 € (-62%, Amazon Allemagne)
- Alimentation PC Gigabyte UD850GM PG5 V2 - 850W à 78,99 € soit -23% (Amazon Allemagne) (80+ Gold, 100% modulaire)
- Aspirateur balai laveur sans fil Tineco Floor One S3 Breeze à 140,48 € avec le code BSFR25 (capteur de saleté, ajustement automatique de l'aspiration et du débit d'eau, séchage des sols instantané, autonomie 35 mins, écran LED, assistant vocal, bouton d'auto-nettoyage...)
- Carte mère ATX MSI B760 B760 GAMING PLUS WIFI à 142,99 € (-6%)
- HUAWEI Watch GT 5 - 46 mm Noir à 142,68 € avec le code FRBS15 (GPS, appels Bluetooth, suivi précis et complet santé / sommeil, autonomie 14 jours, itinéraires cartographiques en temps réel, + de 100 modes d'entraînement, analyse de la forme de course...)
