Voici tout d'abord le haut-parleur Bluetooth Soundcore Select 3.

Compact mais puissant, il offre un son stéréo de 2 x 8 W grâce à ses 2 pilotes pleine gamme et un mode BassUp qui intensifie les basses pour une écoute plus immersive.

Soundcore Select 3

Il assure jusqu'à 20 heures d'autonomie et peut vous accompagner sans crainte en extérieur avec sa certification IPX7.

Compatible avec la technologie PartyCast 1.0, le Select 3 permet de connecter plusieurs haut-parleurs, tandis que l’EQ Soundcore et l’application Fast Pair offrent un réglage personnalisé du son et une mise en route instantanée.

Retrouvez le Soundcore Select 3 à 24,40 € grâce au code FRBS03 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.


