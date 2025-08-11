Voici en premier les écouteurs Bluetooth Baseus EP10 Pro.

Ils s’ajustent en temps réel grâce à 4 capteurs capables de détecter jusqu’à 4 kHz de bruit à large bande, pour une atténuation allant jusqu’à -50 dB. Leur ANC hybride adaptatif garantit une immersion sonore profonde tout en restant confortable toute la journée. Dans l’application Baseus, choisissez parmi 5 modes pour une tranquillité sur mesure, où que vous soyez.

Profitez de basses puissantes et d’aigus précis à tous les volumes grâce à l’égalisation active adaptative. Optez pour SuperBass pour un rendu riche et immersif ou SuperBalance pour une clarté optimale : les EP10 Pro s’adaptent à votre style d’écoute.

Certifiés Hi-Res et compatibles LDAC, les écouteurs transmettent jusqu’à 3 fois plus de détails qu’un codec standard. Chaque note, chaque nuance est restituée avec une grande fidélité.

Grâce à leur certification IP55, ils résistent à la poussière, aux éclaboussures et à la sueur.

Vos conversations restent claires et naturelles, même dans un environnement bruyant, avec les 6 micros intégrés et à la réduction de bruit pilotée par IA.

Les écouteurs assurent jusqu’à 12 heures d’écoute par charge (55 heures avec le boîtier, ANC désactivé) ou 7 heures par charge (36 heures au total, ANC activé). Et avec la charge rapide, 10 minutes suffisent pour ajouter 2,5 heures de musique.

Retrouvez les Baseus EP10 Pro en noir à 31,99 € au lieu de 39,99 € (prix officiel) en ce moment sur Amazon.





