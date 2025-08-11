Voici en premier les écouteurs Bluetooth Baseus EP10 Pro.
Ils s’ajustent en temps réel grâce à 4 capteurs capables de détecter jusqu’à 4 kHz de bruit à large bande, pour une atténuation allant jusqu’à -50 dB. Leur ANC hybride adaptatif garantit une immersion sonore profonde tout en restant confortable toute la journée. Dans l’application Baseus, choisissez parmi 5 modes pour une tranquillité sur mesure, où que vous soyez.
Profitez de basses puissantes et d’aigus précis à tous les volumes grâce à l’égalisation active adaptative. Optez pour SuperBass pour un rendu riche et immersif ou SuperBalance pour une clarté optimale : les EP10 Pro s’adaptent à votre style d’écoute.
Certifiés Hi-Res et compatibles LDAC, les écouteurs transmettent jusqu’à 3 fois plus de détails qu’un codec standard. Chaque note, chaque nuance est restituée avec une grande fidélité.
Grâce à leur certification IP55, ils résistent à la poussière, aux éclaboussures et à la sueur.
Vos conversations restent claires et naturelles, même dans un environnement bruyant, avec les 6 micros intégrés et à la réduction de bruit pilotée par IA.
Les écouteurs assurent jusqu’à 12 heures d’écoute par charge (55 heures avec le boîtier, ANC désactivé) ou 7 heures par charge (36 heures au total, ANC activé). Et avec la charge rapide, 10 minutes suffisent pour ajouter 2,5 heures de musique.
Retrouvez les Baseus EP10 Pro en noir à 31,99 € au lieu de 39,99 € (prix officiel) en ce moment sur Amazon.
D'autres articles en réduction sont également disponibles, comme par exemple :
- HONOR Magic7 Lite 5G+ - 256 Go Noir ou violet à 179 € avec le bonus reprise de 50 € pour les clients Sosh uniquement (6,7" AMOLED 2700 x 1224 px, 108MP IA + OIS, Snapdragon 6 Gen 1 octa-core, 6600 mAh, IP64, charge rapide 66W, résistance aux chutes jusqu'à 2m...)
- LEGO Speed Champions : Mercedes-AMG G 63 et Mercedes-AMG SL 63 à 41,96 € (prix officiel 49,99 €)
- LEGO Star Wars : Andor - K-2SO le Droïde de Sécurité 75434 à 65,99 € (prix officiel 89,99 €)
- Resident Evil 2 Remake - PS5 à 19,69 € (-34%)
- TV Samsung AI QLED Q7F 2025 4K - 65" à 674,10 € avec le code MAISON10
- Souris gaming filaire Glorious Gaming Model D - Blanc brillant à 19,99 € soit -67% (61 g, design nid d’abeille, RGB, capteur Pixart 3360, switches Omron, pieds en PTFE, 6 boutons)
- Écran PC Acer Vero Ultra Fin à 89,99 € soit -31% (23,8" FHD, dalle IPS, 100Hz, 1 ms, FreeSync, anti lumière bleue et scintillement)
- Carte graphique Asus Dual GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB GDDR7 OC Edition à 575,98 €
- Chargeur USB-C rapide UGREEN 30W 3 ports GaN à 10,83 € (-40%)
- SSD interne Acer Predator GM7 NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 - 4 To à 219,99 € soit -14% (jusqu'à 7400 Mo/s)
- Pack machine de découpe Cricut Maker 3 + 3 lames incluses à 389,99 € (-29%)
- Détecteur de monoxyde de carbone Smartwares FGA-13041 à 15,27 € soit -41% (avec écran, bouton de test et 3 piles AA incluses)
- Casque Bluetooth Edifier WH700NB Pro - Noir à 39,99 € soit -20% (réduction de bruit active jusqu'à -43 dB, audio Hi-Res, compatible AAC et SBC, Bluetooth 5.4, connexion multi-point, appels clairs avec IA, charge rapide, transducteur 40 mm titane)
Et pensez aussi à jeter un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (montre connectée HUAWEI WATCH GT 4, drone DJI Mini 4K et fauteuil de bureau FlexiSpot BS6), à notre sélection de stations d'alimentation à prix réduit ou encore aux offres de la rentrée Huawei !