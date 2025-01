On commence avec le POCO M6 Pro - 512 Go.

Il est équipé d’un écran Flow AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec des bords ultra-plats, protégé par un verre Corning Gorilla 5, et offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120Hz.

Il intègre une charge turbo de 67W, capable d’ajuster automatiquement sa vitesse lorsque la batterie est faible pour une recharge encore plus rapide.

Côté photo, le smartphone embarque un système triple caméra IA de 64 MP avec stabilisation et un mode photo 2x. Ce dernier utilise un zoom intégré qui garantit des images plus nettes qu’un zoom numérique classique.

Il est également doté de deux haut-parleurs avec son Dolby Atmos, ainsi que de 12 Go de RAM.



Retrouvez le POCO M6 Pro 512 Go en noir à 170,19 € sur AliExpress, soit une réduction de 43 % par rapport à son prix officiel de 303 €. La livraison depuis l'Espagne est offerte.





