PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRX10

Équipé d’un écran IPS de 15,6 pouces en Full HD, il propose un taux de rafraîchissement de 144Hz, la compatibilité G-SYNC et une couverture 100 % sRGB pour des images nettes, colorées et sans déchirement.

Sous le capot, il embarque un processeur Core i7-13650HX de 14 cœurs (6 cœurs Performance + 8 cœurs Efficaces) avec 20 threads et 24 Mo de cache, associé à une carte graphique GeForce RTX 5060 100W. Cette configuration garantit une excellente fluidité, aussi bien dans les jeux récents que dans les applications exigeantes.

Avec ses 16 Go de RAM DDR5 et son SSD de 512 Go, il offre vitesse, réactivité et un espace de stockage adapté. La connectivité est assurée par le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Côté audio, l'ordinateur intègre deux haut-parleurs stéréo de 2 W optimisés par Nahimic Audio, pour un son immersif et précis.

