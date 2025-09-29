PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRX10
Équipé d’un écran IPS de 15,6 pouces en Full HD, il propose un taux de rafraîchissement de 144Hz, la compatibilité G-SYNC et une couverture 100 % sRGB pour des images nettes, colorées et sans déchirement.
Sous le capot, il embarque un processeur Core i7-13650HX de 14 cœurs (6 cœurs Performance + 8 cœurs Efficaces) avec 20 threads et 24 Mo de cache, associé à une carte graphique GeForce RTX 5060 100W. Cette configuration garantit une excellente fluidité, aussi bien dans les jeux récents que dans les applications exigeantes.
Avec ses 16 Go de RAM DDR5 et son SSD de 512 Go, il offre vitesse, réactivité et un espace de stockage adapté. La connectivité est assurée par le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.
Côté audio, l'ordinateur intègre deux haut-parleurs stéréo de 2 W optimisés par Nahimic Audio, pour un son immersif et précis.
Retrouvez le Lenovo LOQ 15IRX10 à 984,99 € grâce au code COCORICO15 sur Cdiscount en ce moment.
Sont également à prix réduit :
- Huawei P30 Pro - 128 Go Bleu à 114,18 € avec le code COCORICO15 (6,47" OLED LTPO, 40MP, zoom 5x, 4200 mAh, processeur Kirin 980...) Découvrez notre test du Huawei P30 Pro
(Aussi disponible en nacré à 107,99 € avec le code COCORICO15)
- Dead Space - PS5 à 20,87 € (-5%)
- Split Fiction - PS5 à 34,13 € (-8%)
- Final Fantasy VII Rebirth - PS5 à 39,99 €
- Street Fighter 6 : Years 1-2 - Fighters Edition - Switch 2 à 44,49 €
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (code) à 468,99 € (version internationale)
- LEGO Technic F1 Oracle Red Bull Racing RB20 à 152,78 € avec le code COCORICO15 (prix officiel 229,99 €)
- Boîtier PC Gigabyte C301G Blanc V2 à 61,99 € avec le code AMZ10
- Boîtier PC Moyen Tour Thermaltake The Tower 600 - Noir à 135,29 € avec le code AMZ10
- SSD interne Lexar Play pour PS5 - 2 To à 99 € avec la remise de 30 € au panier (jusqu'à 7400 Mo/s)
- Alimentation PC Corsair RM850x RMx Gold 850W à 140 € avec le code COCORICO15 (ATX 3.1, PCIE 5.1)
- Carte mère GIGABYTE B650E AORUS Elite X AX Ice à 169,99 € avec le code AMZ10
- TV QD-Mini LED TCL 85C61K 4K - 85" à 1 163 € avec le code 3DAYS3925
- iPad 11" - 128 Go Wi-Fi Bleu à 352,99 € avec la remise au panier
Et pour terminer, n'hésitez pas non plus à aller voir notre top 3 des promos d'aujourd'hui (graveur laser SCULPFUN C1, HONOR 400 5G, enceintes de bibliothèque Focal Vestia N1), la nouvelle Redmi Pad 2 Pro à prix spécial avec Smart Pen offert ou encore notre top 10 des derniers French Days Amazon !