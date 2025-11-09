L'événement shopping le plus important de l'année est déjà de retour sur AliExpress : le 11.11, aussi appelé Singles' Day, avec des réductions massives jusqu'à -80% et des prix annoncés comme les plus bas de toute l'année.

Initialement une simple fête étudiante chinoise, le Singles' Day a été transformé par Alibaba (la maison mère d'AliExpress) en la plus grande journée de shopping au monde, dépassant de loin le Black Friday en termes de volume. Aujourd'hui, ce phénomène s'exporte massivement et le 11.11 est devenu un rendez-vous commercial mondial.

Voici les dates clés de l'événement :

Pré-lancement : du 08/11 au 10/11 inclus

du 08/11 au 10/11 inclus Début officiel du Singles' Day : du 11/11 (0h00) au 19/11 inclus

Des codes promos en quantité limitée sont également valables sur les articles sélectionnés en plus des remises appliquées :

3 € de remise dès 15 € d'achat : S11FR03

5 € de remise dès 29 € d'achat : S11FR05

12 € de remise dès 69 € d'achat : S11FR12

20 € de remise dès 129 € d'achat : S11FR20

40 € de remise dès 249 € d'achat : S11FR40

60 € de remise dès 369 € d'achat : S11FR60

75 € de remise dès 469 € d'achat : S11FR75

85 € de remise dès 549 € d'achat : S11FR85

En payant avec PayPal durant cette période, vous pouvez également bénéficier de 33 € de réduction à partir de 299 € d'achat (également compatible avec le paiement en 4x de PayPal).

Et sur l'application, vous pouvez participer au jeu "Secouez et gagnez" pour tenter de remporter des cadeaux et des codes promos surprise chaque jour.

Découvrez ci-dessous quelques offres intéressantes que l'on peut déjà retrouver sur le site durant ce pré-lancement du 11.11 !

TOP 10 du Singles' Day AliExpress

Retrouvez ci-dessous tous les liens essentiels pour profiter au mieux du Singles' Day :