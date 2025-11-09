L'événement shopping le plus important de l'année est déjà de retour sur AliExpress : le 11.11, aussi appelé Singles' Day, avec des réductions massives jusqu'à -80% et des prix annoncés comme les plus bas de toute l'année.
Initialement une simple fête étudiante chinoise, le Singles' Day a été transformé par Alibaba (la maison mère d'AliExpress) en la plus grande journée de shopping au monde, dépassant de loin le Black Friday en termes de volume. Aujourd'hui, ce phénomène s'exporte massivement et le 11.11 est devenu un rendez-vous commercial mondial.
Voici les dates clés de l'événement :
- Pré-lancement : du 08/11 au 10/11 inclus
- Début officiel du Singles' Day : du 11/11 (0h00) au 19/11 inclus
Des codes promos en quantité limitée sont également valables sur les articles sélectionnés en plus des remises appliquées :
- 3 € de remise dès 15 € d'achat : S11FR03
- 5 € de remise dès 29 € d'achat : S11FR05
- 12 € de remise dès 69 € d'achat : S11FR12
- 20 € de remise dès 129 € d'achat : S11FR20
- 40 € de remise dès 249 € d'achat : S11FR40
- 60 € de remise dès 369 € d'achat : S11FR60
- 75 € de remise dès 469 € d'achat : S11FR75
- 85 € de remise dès 549 € d'achat : S11FR85
En payant avec PayPal durant cette période, vous pouvez également bénéficier de 33 € de réduction à partir de 299 € d'achat (également compatible avec le paiement en 4x de PayPal).
Et sur l'application, vous pouvez participer au jeu "Secouez et gagnez" pour tenter de remporter des cadeaux et des codes promos surprise chaque jour.
Découvrez ci-dessous quelques offres intéressantes que l'on peut déjà retrouver sur le site durant ce pré-lancement du 11.11 !
TOP 10 du Singles' Day AliExpress
- Console portable Trimui Smart Pro - 128 Go Gris ou noir à 63,69 € avec le code S11FR12
- Souris sans fil Logitech MX Master 3S - Noir à 78,69 € avec le code S11FR12 (suivi toutes surfaces, DPI 8K, clics silencieux, défilement électromagnétique ultra-rapide, repose-pouce)
- Pack de 2 routeurs sans fil Tenda AX3000 WiFi 6 Mesh à 78,69 € avec le code S11FR12
- SSD interne Netac NV7000 NVMe M.2 PCIe 4.0x4 2280 - 1 To à 99,39 € avec le code S11FR12 (jusqu'à 7400 Mo/s)
- Écran PC gaming KTC H27T7 à 113,69 € avec le code S11FR20 (27" QHD 2K, dalle Fast IPS, 180Hz, 1ms GtG, HDR400, 450 cd/m2, FreeSync / G-Sync, 133% sRGB)
- Imprimante 3D Creality Ender 3 V3 SE à 136,99 € avec le code S11FR20 (250 mm/s, mise à niveau automatique, précision d'impression 0,1 mm, extrusion directe...)
➡️ Découvrez notre test de la Creality Ender 3 V3 SE
- Alimentation PC Thermalright TR-TGFX850 1000W à 141,99 € avec le code S11FR20
- OnePlus Watch 3 46mm - Noir à 151,82 € avec le code S11FR20 (1,32" LTPO, verre saphir, suivi complet du bien-être mental et physique, GPS double fréquence, IP68, étanche 50m, +100 modes sportifs...)
➡️ Découvrez notre présentation détaillée de la OnePlus Watch 3
- Mini PC BMAX B10 Pro à 326,91 € avec le code S11FR60 (Core i7-13620H 10 cœurs jusqu'à 4,9 GHz, Iris Xe Graphics, RAM 24 Go LPDDR5, SSD 1 To, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11, triple affichage 4K)
- OnePlus Pad 3 - 12 + 256 Go Argent ou bleu à 369,61 € avec le code S11FR60 (13,2" 3,4K 144Hz, 900 nits, 8 haut-parleurs, Snapdragon 8 Elite, 12140 mAh, charge 80W, IA OnePlus et Gemini, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4...)
➡️ Découvrez notre test de la OnePlus Pad 3
Retrouvez ci-dessous tous les liens essentiels pour profiter au mieux du Singles' Day :