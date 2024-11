On commence avec le Samsung Galaxy Book4 Ultra.

Il est doté d'un écran tactile 16 pouces Dynamic AMOLED 2X avec une résolution 3K et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. L'écran réduit l’émission de lumière bleue tandis que la technologie Vision Booster ajuste automatiquement luminosité, couleurs et contraste pour garantir une visibilité parfaite même en plein soleil.

Propulsé par le dernier processeur Intel Core Ultra 7 155H, 32 Go de mémoire LPDDR5x-SDRAM, 1 To de stockage SSD ultra-rapide et une carte graphique GeForce RTX 4050, le Galaxy Book4 Ultra libère la puissance de l’IA pour accélérer vos tâches et sublimer vos créations. Son système de refroidissement intégré maintient des performances constantes, même dans les activités les plus exigeantes comme le gaming ou la création graphique avancée.

Avec une autonomie allant jusqu’à 21 heures en lecture vidéo et une recharge rapide (50 % en 30 minutes), il vous accompagne toute la journée. Vos appels vidéo bénéficient d’une clarté exceptionnelle grâce à la caméra frontale grand-angle 1080p et aux micros à réduction de bruit avec IA. Le PC intègre également quatre haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos.



