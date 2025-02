On commence avec la souris gaming sans fil Glorious Gaming Model D.

Ultra-rapide et réactive avec une latence de seulement 1 ms, elle garantit des performances maximales constantes et une connexion stable. Son éclairage RGB personnalisable propose 16,8 millions de couleurs, ajustables directement via les boutons de la souris ou via le logiciel Glorious CORE pour une configuration plus avancée.

La souris intègre un capteur optique BAMF propriétaire offrant une vitesse de tracking de 400 IPS, une sensibilité allant jusqu’à 19 000 DPI et un taux de polling de 1000 Hz.

Avec une autonomie impressionnante allant jusqu’à 71 heures en mode sans fil (RGB désactivé), elle permet également de jouer en charge grâce à son câble USB-C Ascended ultra flexible.

Son design en nid d’abeille assure une prise en main optimale et elle est également équipée de switches Omron durables, garantis pour 20 millions de clics.

Retrouvez la souris Glorious Gaming Model D en noir à 49,99 € au lieu de 69,99 €, soit une remise de 29 % sur Amazon.





Voici quelques autres promotions intéressantes en ce moment :

