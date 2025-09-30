Casque Bluetooth Sony WH-CH720N

Il offre un son riche et équilibré, avec des voix claires et naturelles, grâce au processeur V1 combiné à la technologie Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), qui restaure la musique proche de l’intention originale des artistes.

La réduction de bruit s’adapte à vos besoins grâce à son système à double micro et au processeur V1. Via l’application Sony Headphones Connect, il est possible de régler l’atténuation sur 20 niveaux pour une immersion optimale.

Conçu pour un port prolongé, il reste léger et confortable tout en offrant jusqu’à 35 heures d’autonomie.

Le Sony WH-CH720N prend en charge la connexion Bluetooth multipoint, des commandes intuitives via boutons physiques et le contrôle vocal. Les fonctions Swift Pair et Fast Pair facilitent l’appairage avec vos appareils Android ou Windows.

Enfin, la technologie Precise Voice Pickup, associée à des micros protégés contre le bruit du vent, garantit des appels d’une clarté exceptionnelle, même dans des environnements extérieurs ou bruyants.

Retrouvez le casque Sony WH-CH720N en bleu ou blanc à 61,99 € grâce au code AMZ10 sur Amazon, valable jusqu'à ce soir minuit (prix officiel 99,99 €).



