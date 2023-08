SpaceX encore en test

Après un premier décollage avorté, la fusée SpaceX a finalement décollé le 20 avril dernier sans explosion au décollage depuis le pas de tir de la base de lancement Starbase de Boca Chica.

Par contre, au moment de la séparation des deux étages Starship a rencontré des difficultés pour finir par exploser après environ 4 minutes de vol… sous les applaudissements des équipes de SpaceX (!), une façon de saluer la réussite du décollage et les fortes contraintes encaissées sans destruction.

" Félicitations aux équipes de SpaceX pour ce lancement test passionnant de Starship. Nous avons beaucoup appris pour le prochain lancement test dans quelques mois ", a réagi Elon Musk.

La NASA cherche à remplacer l'ISS

La NASA étudie depuis quelque temps déjà de nombreuses pistes concernant l'avenir de la station spatiale internationale ISS, et l'une d'entre elles serait justement d'utiliser la Starship de SpaceX comme nouvelle station spatiale.

Même si, initialement, la Starship est un vaisseau spatial de transport interplanétaire, il serait en effet possible de le transformer en une station orbitale, afin de servir de plateforme de recherche et de commerce en orbite terrestre. Avec ses dimensions impressionnantes, la Starship offre un vaste espace intérieur qui pourrait être utilisé pour des activités scientifiques, industrielles et commerciales.

L'avenir des stations spatiales et l'héritage de l'ISS

La station spatiale internationale (ISS) a été lancée en novembre 1998 et approche actuellement de la fin de sa durée de vie opérationnelle, prévue pour 2030. Souhaitant poursuivre ses activités spatiales de recherche, la NASA étudie donc toutes les alternatives possibles, avec la signature de nombreux partenariats avec des entreprises privées pour encourager le développement de stations spatiales commerciales, citons Blue Origin, Northrop Grumman, Nanoracks ou encore Axiom Space.

La SpaceX Starship, avec sa hauteur de 120 mètres et son diamètre de 9 mètres, offre une capacité de lancement en orbite de 150 tonnes lorsqu'elle est combinée avec le propulseur Super Heavy, idéal donc pour la transformer facilement en station spatiale.

Attention toutefois, Starship n'a à ce jour réalisé qu'un seul vol d'essai, le deuxième lancement étant prévu dans quelques mois. Il faudra donc déjà s'assurer que le lancement ne soit plus un problème, histoire d'éviter de perdre des milliards en équipements scientifiques en cas d'explosion lors du lancement.

Rappelons également que la Nasa est particulièrement à cette évolution, dans la mesure où une (autre) version de Starship servira au retour d'astronautes sur la Lune lors de la mission Artemis III.

" Chaque grande réalisation à travers l'histoire a exigé un certain niveau de risque calculé, car un grand risque s'accompagne d'une grande récompense ", a philosophé Bill Nelson, l'administrateur de la Nasa. " Nous attendons avec impatience tout ce que SpaceX apprendra, jusqu'au prochain essai en vol et au-delà. "