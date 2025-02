Voici tout d'abord la station électrique portable DJI Power 500.

Avec une puissance maximale de 1000W et deux ports USB-C (100W max), elle offre une alimentation flexible et un rechargement rapide et polyvalent. Grâce à l'énergie solaire, elle peut également se recharger en 1,8 heure à pleine vitesse.

Sa batterie LFP assure jusqu'à 4000 cycles de charge et une durée de vie d’environ 10 ans. Le système de gestion de batterie DJI (BMS) protège contre les surtensions, surintensités et décharges profondes.

Silencieuse, la station génère seulement 25 dB en charge et a passé avec succès cinq tests de niveau sonore réalisés par SGS.

Avec des câbles de charge vendus séparément, elle permet aussi de recharger rapidement les batteries des drones DJI comme le Mavic 3 et l’Air 3.

Retrouvez la DJI Power 500 en promotion à 359,95 € au lieu de 529 € (prix officiel), soit une remise de 32 % sur Rue du Commerce avec livraison offerte.







