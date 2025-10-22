Steam s'attaque à un problème de taille pour des millions de joueurs : comment dénicher la perle rare au milieu d'un océan de sorties annuelles ?

La réponse de Valve prend la forme d'un nouvel outil en test, le Calendrier Personnel, conçu pour transformer la découverte de jeux en une expérience intuitive et sur mesure.

Comment fonctionne exactement ce calendrier personnalisé ?

Le principe est aussi simple que puissant. Le Calendrier Personnel analyse les jeux auxquels vous consacrez le plus de temps et utilise ces données pour vous proposer des titres similaires, qu'ils soient récemment sortis ou sur le point de l'être. L'algorithme se concentre spécifiquement sur votre temps de jeu le plus élevé, ignorant les titres que vous n'avez fait qu'effleurer.

Cette approche garantit des suggestions bien plus pertinentes et évite de polluer votre agenda avec des démos ou des jeux essayés quelques minutes. Votre liste de souhaits est également intégrée d'office, assurant que les jeux que vous attendez déjà y figurent en bonne place.

Vue du Calendrier Personnel.

Crédits : Steam

Quelle est l'ergonomie de cette nouvelle interface ?

Valve a clairement misé sur une présentation sobre et diablement efficace. Le calendrier s'étend sur une période mobile de huit semaines, se concentrant sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi), car les lancements de jeux durant le week-end restent exceptionnels. L'interface sépare clairement les sorties récentes, classées par "la semaine dernière" et "le mois dernier", des titres à venir.

Chaque jeu est représenté par sa jaquette, et un simple survol de la souris suffit pour lancer une vidéo de présentation. Pour ne pas être submergé, des filtres permettent de personnaliser l'affichage, de masquer certains tags ou d'ajuster le nombre de recommandations, fixé à 100 par défaut.

Vue par semaine ou par mois des sorties récentes dans le Calendrier Personnel.

Crédits : Steam

Ce calendrier est-il une fonctionnalité définitive ?

Pas pour le moment. Le Calendrier Personnel est actuellement une expérience menée dans le cadre des fameux Steam Labs. Valve utilise ce programme comme un incubateur pour tester de nouveaux outils auprès de sa communauté avant un éventuel déploiement à grande échelle. L'entreprise est donc très attentive aux retours des utilisateurs pour peaufiner l'outil.

Les joueurs sont d'ailleurs invités à partager leurs impressions sur le forum de discussion dédié à l'expérience. Valve cherche à savoir si ce format est jugé utile, si les recommandations sont pertinentes et quelles autres informations pourraient y être ajoutées. L'avenir de cette fonctionnalité dépendra donc directement de l'accueil qui lui sera réservé par les premiers testeurs.